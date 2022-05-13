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NBA》英雄惜英雄！巴特勒賽後真情告白恩比德：我愛他（影音）

2022/05/13 10:48

恩比德（左）與巴特勒賽後擁抱致意。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今砍32分率隊擊退老東家七六人，不過賽後他也忍不住對前隊友恩比德（Joel Embiid）真情告白。

巴特勒當年離開灰狼後曾在2018年轉戰費城，不過由於磨合問題僅待了1個球季就又走人，以先簽後換方式來到熱火，近三季有2季率隊闖進東部冠軍戰。

巴特勒今賽後在場邊受訪談到恩比德時表示，「我愛他，我以他為榮，我希望自己還在他的隊上，當然我很愛邁阿密熱火、很高興自己能在這裡，但我很愛、也非常尊敬恩比德。」

恩比德這次的季後賽可說是鞠躬盡瘁、先帶著右手拇指韌帶撕裂傷上陣，首輪最終戰還不慎被肘擊臉部，除眼窩底骨折外，還有輕微腦震盪現象，G3就帶著黑色面具火速復出，不過還是沒能率隊逆襲成功，準決賽平均貢獻19.8分、9.8籃板。

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