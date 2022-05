NBA》英雄惜英雄！巴特勒賽後真情告白恩比德：我愛他（影音）

恩比德(左)與巴特勒賽後擁抱致意。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)今砍32分率隊擊退老東家七六人,不過賽後他也忍不住對前隊友恩比德(Joel Embiid)真情告白。

巴特勒當年離開灰狼後曾在2018年轉戰費城,不過由於磨合問題僅待了1個球季就又走人,以先簽後換方式來到熱火,近三季有2季率隊闖進東部冠軍戰。

巴特勒今賽後在場邊受訪談到恩比德時表示,「我愛他,我以他為榮,我希望自己還在他的隊上,當然我很愛邁阿密熱火、很高興自己能在這裡,但我很愛、也非常尊敬恩比德。」

恩比德這次的季後賽可說是鞠躬盡瘁、先帶著右手拇指韌帶撕裂傷上陣,首輪最終戰還不慎被肘擊臉部,除眼窩底骨折外,還有輕微腦震盪現象,G3就帶著黑色面具火速復出,不過還是沒能率隊逆襲成功,準決賽平均貢獻19.8分、9.8籃板。

"I love him. I'm proud of him."



Jimmy Butler shouts out Joel Embiid and says he wishes he still played with him. pic.twitter.com/Q1MF8VUi3F