NBA》B.西蒙斯賣掉紐澤西1.3億豪宅 買主是大聯盟強打

籃網後衛B.西蒙斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本季從七六人轉隊到籃網的明星後衛B.西蒙斯(Ben Simmons),日前成功以455萬美元(約台幣1.3億)出售紐澤西的豪宅,買主是費城人強打卡斯泰拉諾斯(Nick Castellanos)。

B.西蒙斯去年花了1750萬美元購入位於加州洛杉磯郡遁丘(Hidden Hills)、佔地2000坪的豪宅,隨後就以310萬美元賣掉位於費城的豪華公寓,而紐澤西這棟豪宅離七六人主場不遠,有5間臥房、6間衛浴,當初在房地產網站的開價為500萬美元,如今由休賽季從紅人轉戰費城的卡斯泰拉諾斯以455萬美元得手。

B.西蒙斯從季初就上演「賣我」鬧劇,隨後被送到籃網但仍一場比賽都未上場,球季結束後還進行背部手術,目前還有3年1.14億美元的合約要走,下季是否真的會披籃網戰袍上場值得關注。

Six months after first listing it, Ben Simmons has sold his Moorestown, NJ mansion for $4.55 million



10,500 sq. ft.

6 BR, 6.5 BA

Movie lounge

Massive fish tank

Gaming room

Ventilated smoking lounge



Purchasing the home?



Phillies RF Nick Castellanos. pic.twitter.com/VKQf3f8ucX