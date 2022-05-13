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NBA》B.西蒙斯賣掉紐澤西1.3億豪宅 買主是大聯盟強打

2022/05/13 12:04

籃網後衛B.西蒙斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季從七六人轉隊到籃網的明星後衛B.西蒙斯（Ben Simmons），日前成功以455萬美元（約台幣1.3億）出售紐澤西的豪宅，買主是費城人強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）。

B.西蒙斯去年花了1750萬美元購入位於加州洛杉磯郡遁丘（Hidden Hills）、佔地2000坪的豪宅，隨後就以310萬美元賣掉位於費城的豪華公寓，而紐澤西這棟豪宅離七六人主場不遠，有5間臥房、6間衛浴，當初在房地產網站的開價為500萬美元，如今由休賽季從紅人轉戰費城的卡斯泰拉諾斯以455萬美元得手。

B.西蒙斯從季初就上演「賣我」鬧劇，隨後被送到籃網但仍一場比賽都未上場，球季結束後還進行背部手術，目前還有3年1.14億美元的合約要走，下季是否真的會披籃網戰袍上場值得關注。

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