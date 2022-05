MLB》哈波手肘輕微撕裂無法守備 打擊照樣砲轟對手（影音）

哈波未來4周登只能以DH上陣。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕費城人重砲哈波(Bryce Harper)近日遭逢手肘尺骨附屬韌帶(UCL)輕微撕裂,將至少4個月無法下場守備,不過好消息是仍能以DH身分上場打擊,他今天也用行動證明,砲轟道奇先發左投安德森(Tyler Anderson),本季第7轟出爐。

Bryce Harper NO DOUBT off the bat @Starting9 pic.twitter.com/UgScWhoI5B