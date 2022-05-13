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MLB》哈波手肘輕微撕裂無法守備 打擊照樣砲轟對手（影音）

2022/05/13 12:00

哈波未來4周登只能以DH上陣。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕費城人重砲哈波（Bryce Harper）近日遭逢手肘尺骨附屬韌帶（UCL）輕微撕裂，將至少4個月無法下場守備，不過好消息是仍能以DH身分上場打擊，他今天也用行動證明，砲轟道奇先發左投安德森（Tyler Anderson），本季第7轟出爐。

上季奪得生涯二座國聯MVP的哈波，本季持續維持高檔水準，上個月他就因為手肘傷勢改以指定打擊身分上陣，在這期間場均貢獻5轟、12分打點，攻擊指數更達到0.923，但最新傷勢診斷手肘尺骨附屬韌帶有少許撕裂，未來1個月將無法傳球。

哈波預計下周一接受PRP（高濃度血小板血漿注射）治療，這將導致他缺席和道奇系列賽最終戰甚至與教士碰頭的首場比賽，但他提及自己目前清楚知道身體的狀況以及未來傷勢走向，一切就看接下來手肘的復原情況。

哈波也提到，他非常想念能夠上場守備的日子，「我真很想守備，這對我來說很艱難，我想要攻防兩端都能夠幫助球隊，我真的很想回到右外野，而不是整天只要擔心打擊而已。」

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