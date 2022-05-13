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NBA》東契奇創背水一戰史上最鬼神數據 被肘擊小事：我的頭很大

2022/05/13 13:45

東契奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽第二輪，歐陸金童東契奇（Luka Doncic）今天在主場攻下33分11籃板8助攻，率獨行俠大勝太陽，把戰線逼入G7，根據《ESPN》統計，東契奇在背水一戰的比賽平均可以拿下39分，是NBA史上最高紀錄。

此外，這是東契奇生涯第5場季後賽能夠至少攻下30分10籃板5助攻，已經追平諾威斯基（Dirk Nowitzki）成為獨行俠隊史第一人。諾威斯基當初花145場達標，不過東契奇只花了22場就辦到。

賽後受訪，東契奇展現對G7的信心：「這支球隊很特別，有很好的人在一起，我們互相幫助，所以我們有希望。」

東契奇在第三節頭部不慎遭到對方中鋒艾頓（DeAndre Ayton）肘擊，他賽後笑說：「當時我聽到馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）在替補上說：『東契奇的頭很大，我不知道對手的手肘還好嗎？』」東契奇也表示他喜歡和對手說垃圾話：「很有趣，這也是籃球的一部分。」

另外在比賽中，東契奇感到股四頭肌不舒服，曾走進更衣室，他賽後表示：「剛開始我覺得有點奇怪，但問題不大。」

獨行俠主帥奇德（Jason Kidd）表示：「這只是我們通往勝利之路上的一場比賽。」「今天發生了很多好事。我們的球員總是在一場糟糕的比賽後表現出反彈。我們相互信任並投籃。現在我們必須找到贏得下一場比賽的方法。」

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