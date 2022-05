NBA》東契奇創背水一戰史上最鬼神數據 被肘擊小事：我的頭很大

東契奇。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽第二輪,歐陸金童東契奇(Luka Doncic)今天在主場攻下33分11籃板8助攻,率獨行俠大勝太陽,把戰線逼入G7,根據《ESPN》統計,東契奇在背水一戰的比賽平均可以拿下39分,是NBA史上最高紀錄。

此外,這是東契奇生涯第5場季後賽能夠至少攻下30分10籃板5助攻,已經追平諾威斯基(Dirk Nowitzki)成為獨行俠隊史第一人。諾威斯基當初花145場達標,不過東契奇只花了22場就辦到。

賽後受訪,東契奇展現對G7的信心:「這支球隊很特別,有很好的人在一起,我們互相幫助,所以我們有希望。」

東契奇在第三節頭部不慎遭到對方中鋒艾頓(DeAndre Ayton)肘擊,他賽後笑說:「當時我聽到馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)在替補上說:『東契奇的頭很大,我不知道對手的手肘還好嗎?』」東契奇也表示他喜歡和對手說垃圾話:「很有趣,這也是籃球的一部分。」

另外在比賽中,東契奇感到股四頭肌不舒服,曾走進更衣室,他賽後表示:「剛開始我覺得有點奇怪,但問題不大。」

獨行俠主帥奇德(Jason Kidd)表示:「這只是我們通往勝利之路上的一場比賽。」「今天發生了很多好事。我們的球員總是在一場糟糕的比賽後表現出反彈。我們相互信任並投籃。現在我們必須找到贏得下一場比賽的方法。」

Luka Doncic has averaged 39.0 points when facing elimination in his career, the highest scoring average in those situations in NBA history (min. 3 games). pic.twitter.com/TeS32DTT9w