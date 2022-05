MLB》洋基打線2本柱寫首見紀錄！怪力男+法官同場開轟勝率驚人

史坦頓與賈吉同場開轟。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今作客白襪,鑽石打線火力全開,全場狂掃15支安打,包括史坦頓(Giancarlo Stanton)雙響砲在內合計敲出4轟、終場以15:7大勝,近期拿下4連勝,續居美東龍頭。

兩隊今你來我往、砲聲隆隆,史坦頓首局2分砲助隊先馳得點,3局第二轟幫助球隊拉開至5:3領先,7局上賈吉(Aaron Judge)領先全聯盟的第11轟,幫助擴大領先至3分差,不過該局下半孟卡達(Yoan Moncada)的三分砲又讓比賽回到原點。

8局上洋基攻勢再起,單局打了超過一輪,賈吉與史坦頓的適時安打再度幫洋基要回領先、唐納森(Giancarlo Stanton)在兩出局後扛出一發三分砲,洋基在這局海灌7分奠定勝基,最後以8分差帶走勝利。

洋基今最火燙的兩位打者非史坦頓與賈吉莫屬,雙響砲的史坦頓4打數3安打進帳6分打點,賈吉4打數2安包括1轟、灌進4分打點,也是兩人同隊以來首次同場至少進帳4分打點的比賽,而兩人只要同場開轟,目前洋基已是跨季20勝1敗。

