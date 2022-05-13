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MLB》洋基打線2本柱寫首見紀錄！怪力男+法官同場開轟勝率驚人

2022/05/13 12:50

史坦頓與賈吉同場開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今作客白襪，鑽石打線火力全開，全場狂掃15支安打，包括史坦頓（Giancarlo Stanton）雙響砲在內合計敲出4轟、終場以15：7大勝，近期拿下4連勝，續居美東龍頭。

兩隊今你來我往、砲聲隆隆，史坦頓首局2分砲助隊先馳得點，3局第二轟幫助球隊拉開至5：3領先，7局上賈吉（Aaron Judge）領先全聯盟的第11轟，幫助擴大領先至3分差，不過該局下半孟卡達（Yoan Moncada）的三分砲又讓比賽回到原點。

8局上洋基攻勢再起，單局打了超過一輪，賈吉與史坦頓的適時安打再度幫洋基要回領先、唐納森（Giancarlo Stanton）在兩出局後扛出一發三分砲，洋基在這局海灌7分奠定勝基，最後以8分差帶走勝利。

洋基今最火燙的兩位打者非史坦頓與賈吉莫屬，雙響砲的史坦頓4打數3安打進帳6分打點，賈吉4打數2安包括1轟、灌進4分打點，也是兩人同隊以來首次同場至少進帳4分打點的比賽，而兩人只要同場開轟，目前洋基已是跨季20勝1敗。

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