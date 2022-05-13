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NBA》東契奇砍33分 獨行俠打爆太陽逼出第7戰

2022/05/13 12:15

東契奇攻下33分，率隊大勝太陽，把戰線延長到G7。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽聽牌的太陽今天踢館獨行俠力拚關門，不料全隊狀態低迷，一路被壓著打；反觀瀕臨淘汰的獨行俠全隊將士用命，一哥東契奇貢獻33分，且進攻多點開花，最終以113：86痛宰太陽，系列賽扳成3：3平手，搶七大戰將到太陽主場進行。

回到主場背水一戰的獨行俠，上半場團隊三分球命中率41.7%，3人得分上雙，次節除了東契奇（Luka Doncic）發揮之外，該節尾聲，克勒貝爾（Maxi Kleber）、布拉克（Reggie Bullock）相繼投進三分球，助獨行俠取得15分領先。

太陽艾頓（Deandre Ayton）在上半場拿下全隊最高10分，但只有他一人得分上雙，另外鳳凰城大軍半場多達8次失誤，讓他們打得格外艱辛。

第3節太陽依舊沒能振作，單節7次失誤，讓獨行俠一舉將領先擴大到超過20分，而兵敗如山倒的他們也無力逆轉戰局，只能眼看對手揚長而去，以3：3扳平系列賽。

獨行俠今天有4人得分上雙，東契奇繳出全隊最高33分、11籃板、8助攻，布拉克投進5顆三分球進帳19分，替補上陣的汀維迪（Spencer Dinwiddie）三分球7投5中挹注15分。

太陽艾頓貢獻全隊最高21分、11籃板，布克挹注19分，保羅狀態依舊低迷，今天僅出手7次，進帳13分、4助攻，但全場發生5次失誤。另外，太陽全隊失誤多達22次，種下敗因。

保羅。（法新社）

東契奇。（法新社）

艾頓遭蓋鍋。（法新社）

布克。（法新社）

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