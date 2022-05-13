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T1》高雄海神要「從一而終」 今天開賣季後賽主場門票

2022/05/13 12:21

高雄海神今開賣季後賽門票。（高雄海神提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟高雄全家海神以頭號種子之姿挺進季後賽，季後賽首戰將於 5月 25 日晚間7點在鳳山體育館登場，主場門票也在今天中午12點全面開賣。

海神已率先鎖定例行賽龍頭，季後賽對手將是挑戰賽的贏家，而挑戰賽將在5月22日和23日進行，由例行賽第4名出戰第5名的隊伍，海神等待對手出爐後，季後賽首戰於25日點燃戰火，採3戰2勝。

海神今率先開賣季後賽門票，推出兩款商品套票，「我愛海神」2680元的套票含客製化背後短TEE及十全1 S 區座位票券，「我愛高雄」1500 元套票含新商品短 TEE 及二聖 2F 藍 2 區票券，兩款皆含聯名口罩、季後賽一卡通、加油棒、 AQUAS 小方巾及女海神三角手拿板，5月13日中午12點起至 5月15日中午12點止，限時獨賣！。

此外，為紀念成軍元年季後賽首戰，凡前5000名進場的神隊友，入場即可獲得季後賽首戰限定的「從一而終」應援短 TEE乙件及應援摺扇。

海神提前挺進季後賽，團隊上週率先於社群推出「三一應援」濾鏡，從例行賽的三叉戟應援手勢，轉化為前進季後賽的制霸手勢 1 ，而季後賽形象影片本週也在 YouTube 官方頻道熱映，讓神隊友先睹為快，宣示海神隊以「從一而終」、團隊為榮的初心瞄準總冠軍。

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