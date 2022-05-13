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青棒》北市受疫情影響退賽 桃園睽違3年王貞治盃奪冠

2022/05/13 13:10

平鎮高中代表的桃園隊奪下王貞治盃冠軍。（資料照，學生棒聯提供）

〔中央社〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今天的王貞治盃青棒賽直接裁定，由桃園市隊（平鎮高中）奪冠、睽違3年再拿下冠軍，取得小馬聯盟世界青棒錦標賽代表權，台北市隊教頭直言可惜。

111年王貞治盃青棒賽今年受到疫情影響，包括台南市（南英商工）、新北市（穀保家商）陸續退出比賽，台北市隊（大理高中）昨天4強賽擊敗台中市隊（西苑高中）、晉級冠軍戰，也是大理高中代表參賽王貞治盃以來隊史最佳成績，先前最佳成績為109年的第4名。

今天季軍戰因為天候影響，高雄市（高苑工商）與台中市隊（西苑高中）並列季軍，台北市隊也傳出受到疫情影響無法出賽、冠軍戰裁定桃園市拿勝。

台北市隊總教練黃文生表示，昨天晚上有球員出現症狀，快篩陽性，雖然很可惜，但是臨時出現的狀況、也沒有辦法。

黃文生滿意球員此次的表現，這次比賽有不少場都是從落後到最後贏球，或是1分差贏球的比賽，包括預賽對高雄市、屏東縣，以及昨天4強以3：2擊敗台中市，球隊整體投手、守備、打擊都發揮不錯。

王貞治盃為美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）世界青棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍將以縣市學校名稱代表參賽。

王貞治盃民國106年停辦一屆，桃園市隊於105、107、108年間完成3連霸，去年則是拿下第4名，桃園市隊昨天以8：3擊敗高雄市隊，最後因為疫情裁定冠軍。

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