大谷翔平。(資料照,今日美國)

〔記者龔乃玠/綜合報導〕天使隊大谷翔平活躍大聯盟,美國主播常在轉播說日本語,且用字越來越講究,最謎的一句話是「どこかに行って、歯を磨く」,用於大谷翔平飆出三振的場景,就連日本球迷都笑說上了一堂日語課。

這個詞出現在去年5月12日對戰太空人,大谷三振對方打者,美主播突然切換日語說,「どこかに行って、歯を磨く!」隨後笑說感謝google翻譯,並解釋這句直譯英文是「Go away! And brush your teeth」。若翻成台灣慣用句類似「洗洗睡」的意思。

請繼續往下閱讀...

根據《讀賣新聞》報導,一朗和松井秀喜過去在大聯盟活躍時,美國轉播也曾使用日本語,多半是簡單的「コンニチハ(你好)」、「サヨナラ(再會)」,隨著大谷浪潮襲來,美主播搜尋日文功力進化,出現不少有趣的日語。

日本名城大學準教授鈴村裕輔認為,大聯盟致力於促進國際化的過程,連結選手出生地的轉播用語也會增加,「大谷選手的活躍讓他們在轉播說日語,有種『我們也關注你的故鄉』的尊榮感,這並非因為大谷是日本人,而是身為1名大聯盟球星的證明。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法