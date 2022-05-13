中職》史上最慘戰績球迷不離不棄 富邦悍將端「大回饋」

富邦悍將。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將打出慘烈的4勝21敗，史上開季最慘，今天回到新莊球場迎戰系列賽，球團為了感謝悍將球迷未因近期球隊戰績不佳，仍不離不棄繼續進場為悍將加油，因而推出「感謝有你邦・好康抱抱禮」回饋活動。

富邦球團指出，從5月13日（五）開始的平日主場賽事，比賽前1000名進場球迷皆可獲得商品折價券和美食餐飲折價券，家族會員還可參加「家族感謝禮」抽獎，每場比賽皆有一名限定大奬等你直接抱回家。

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前1000名可以獲得富邦悍將百元商品折價券，可享當日商品部消費500元折抵100元的優惠，同時還可獲得餐飲消費折價券50元，可在比賽當日於指定餐飲攤位享有消費直接折抵50元之優惠。

另外只要是富邦悍將2022家族會員還能參加「家族感謝禮」抽獎，家族會員憑紙本、電子票、實體會員卡或app家族卡憑證參與，每場共有300個獎項，5月13日首場活動將抽出「Loving Pink 親簽紀念球棒」一組，價值達4980元，未來還會有球員版主題球衣、平日賽事開球機會等不同獎項，更有神秘大獎等著家族會員們進場抽好禮。

富邦悍將上半季平日主場賽事推出「感謝有你邦・好康抱抱禮」回饋活動。（球團提供）

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