晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》史上最慘戰績球迷不離不棄 富邦悍將端「大回饋」

2022/05/13 13:15

富邦悍將。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將打出慘烈的4勝21敗，史上開季最慘，今天回到新莊球場迎戰系列賽，球團為了感謝悍將球迷未因近期球隊戰績不佳，仍不離不棄繼續進場為悍將加油，因而推出「感謝有你邦・好康抱抱禮」回饋活動。

富邦球團指出，從5月13日（五）開始的平日主場賽事，比賽前1000名進場球迷皆可獲得商品折價券和美食餐飲折價券，家族會員還可參加「家族感謝禮」抽獎，每場比賽皆有一名限定大奬等你直接抱回家。

前1000名可以獲得富邦悍將百元商品折價券，可享當日商品部消費500元折抵100元的優惠，同時還可獲得餐飲消費折價券50元，可在比賽當日於指定餐飲攤位享有消費直接折抵50元之優惠。

另外只要是富邦悍將2022家族會員還能參加「家族感謝禮」抽獎，家族會員憑紙本、電子票、實體會員卡或app家族卡憑證參與，每場共有300個獎項，5月13日首場活動將抽出「Loving Pink 親簽紀念球棒」一組，價值達4980元，未來還會有球員版主題球衣、平日賽事開球機會等不同獎項，更有神秘大獎等著家族會員們進場抽好禮。

富邦悍將上半季平日主場賽事推出「感謝有你邦・好康抱抱禮」回饋活動。（球團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。