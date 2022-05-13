全大運》清華大學囊括36面獎牌 10金10銀16銅、全國排名第九

清華大學電機系四年級清班郭柏辰同學（右二）參加111全大運一般男生組田徑 鉛球榮獲金牌！（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學在今年全大運傳捷報，共獲36面獎牌，包括10面金牌、10面銀牌、16面銅牌，在135所大專院校中，總獎牌數排名第九，成績亮眼，其中一般男生組田徑鉛球蟬聯4年金牌的學生郭柏辰，是電機系大四學生，直說是給自己最棒的畢業禮物。

去年在成功大學全大運打破標槍大會紀錄的郭柏辰，當時不小心手指骨膜破裂與韌帶撕裂，擔心無法正常發揮的他，在物理治療師和復健師的協助下接受治療，今年成功保住鉛球項目的金牌，也完成四連霸，雖標槍獲銅牌，對受傷的他來說已算幸運，他很感謝師長們協助受傷的選手治療，更說今年的全大運成績，是給自己最棒的畢業禮物。

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清大體育室主任陳國華表示，今年清大表現最亮眼的就是游泳項目，泳隊開了五金店，創下個人賽3金、團體賽2金，一共5金的歷史紀錄，成績傲人，包括化學系大一林子云個人拿下3面仰式金牌，外加1面團體賽金牌。

一般男女混合組游泳 4*100公尺混合式接力金牌由藝設系大二羅文韻、化學系大一林子云、醫科系大四謝祐田、醫環系大二陳鴻賢獲得。

一般男生組游泳 4*100公尺混合式接力金牌得主是奈微所碩二鄭欣慈、醫環系大二陳鴻賢、醫科系大四謝祐田與工工系大三周瑋民。

另運動科學系大一葉宸瑋、杜詩葦在公開男女混合組—射箭反曲弓混雙奪金、學習科學與科技研究所薛宇涵在一般女生組田徑—跳遠奪金，生命科學系大三王于嘉在一般女生組田徑—400公尺奪金、材料所碩二張皓淳在一般女生組田徑—100公尺跨欄奪金，表現優異。

清大運科系大一葉宸瑋（左）與杜詩學，參加111全大運公開男女混合組射箭 反曲弓混雙賽榮獲金牌！（清大提供）

清大醫環系大二陳鴻賢同學（左起）、化學系大一林子云同學、藝設系大二羅文韻同學與醫科系大四謝祐田同學參加111年全大運一般男女混合組游泳 4_100公尺混合式接力勇奪金牌。（清大提供）

清大藝設系大二羅文韻同學（左起）、化學系大一林子云同學、醫科系大四謝祐田同學與醫環系大二陳鴻賢同學參與111年全大運一般男女混合組游泳 4_100公尺混合式接力，榮獲金牌！（清大提供）

清大生科系大三王于嘉同學，參加111全大運一般女生組田徑 400公尺獲得金牌！（清大提供）

清大學習科學與科技研究所碩三薛宇涵同學，參加111全大運一般女生組田徑 跳遠獲得金牌！（清大提供）

清大材料所碩二張皓淳同學（左二）參加111全大運一般女生組田徑 100公尺跨欄榮獲金牌！（清大提供）

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