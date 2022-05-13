MLB》場均僅拿2.74分 老虎近12場狂輸10場逼近爐主

老虎開季打擊不振。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎開季打擊疲弱，前31場打完場均僅得到2.74分，今天好不容易拿到3分，未料後援投手富爾默（Michael Fulmer）卻放火遭狙擊一發兩分砲，終場3：5敗給運動家，近12場苦吞10敗。目前戰績9勝23敗已經逼近大聯盟爐主紅人隊。

老虎今天雖然首局就陷入3分落後，不過汽車城並未放棄，5局下，捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart）敲出越過右外手頭頂二壘安打先追回1分，隨後葛洛斯曼（Robbie Grossman）滾地球縮小差距。6局下，卡布雷拉（Miguel Cabrera）再補上帶有打點的長打將比數扳平。

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不過比賽到了8局風雲變色，本季表現不俗的富爾默登板救援，雖然快速解決前面2名打者，不過保送勞瑞（Jed Lowrie）後，面對布朗（Seth Brown）時卻被轟出右外野方向兩分砲，運動家再度超前比數，並守住最終勝利。

老虎本季原先被看好能夠谷底翻身，甚至放眼季後賽，但主力打者群卻遭遇空前低潮，上季表現不俗的史構普（Jonathan Schoop）以及坎德拉里歐（Jeimer Candelario）開季狀況掙扎，今年重金聘來的巴耶茲（Javier Baez）傷癒復出後手感降溫，全隊近5場更有3場得分掛蛋。

今天賽前，老虎前31場共僅得到85分，比2003年前31場拿到87分還要少，該年汽車城43勝119敗，創下隊史最差成績，本季目前9勝23敗，與去年相差無幾，不過上季經歷季初低潮後，11場比賽拿到9勝，逐漸步入正軌，就看老虎今年能否複製相同劇本。

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