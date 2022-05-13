NBA》太陽主帥失望「球員不理解對手的絕望」 CP3：休2天會有幫助

保羅。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後第二輪，西部頭號種子太陽今天錯失聽牌優勢，在客場遭到獨行俠痛宰，戰線延長至G7。賽後太陽主帥M.威廉斯（Monty Williams）坦言，他不認為太陽的球員這一場比賽理解獨行俠所要面對的絕望。

M.威廉斯賽後表達自己的失望，「我們的攻擊沒有組織，沒有辦法集中注意力。」他敦促球員趕快武裝自己，「這不像我們，尤其是後場，我們通常不會有很多失誤。我們需要做得更好。」

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對太陽來說，好消息是G7將在主場進行。M.威廉斯強調主場優勢：「我們整個賽季都在為主場優勢而努力，這種努力得到了回報。」

先發後衛保羅（Chris Paul）說：「主場比起在這裡打好。」「你必須看影片分析，才能變得更好。沒有別的事可做。季後賽的美妙之處之一就是上一場比賽的氣氛不一定會延續，每場比賽都不同。」他並補充說兩天的休息會有所幫助。

中鋒艾頓（DeAndre Ayton）說：「每個人都必須全神貫注，一心一意打球，但我們做不到，失誤很多。」

「你要知道，這場比賽可能是最後一場。沒有犯錯的餘地，」他談到G7時表示：「重要的是不要在溝通時失誤。」

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