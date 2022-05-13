中職》「平鎮3驚奇」崛起！三壘守備朝史上最強邁進

林子豪（左起）、劉基鴻、范國宸。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕今年中職三壘防區固若金湯，3大平鎮高中出身好手范國宸、林子豪和劉基鴻崛起，帶動整個聯盟的三壘守備率，不僅相較去年進步巨大，更朝史上最好的三壘守備率邁進。

統一獅三壘手林子豪昨對富邦悍將有4次守備機會，大秀3次美技，包括2局上趨前撈球刺殺一壘、4局上朝邊線飛撲起身刺殺二壘、5局上跪地側身接球起身刺殺一壘，各種三壘需要運用的技巧都難不倒他。

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事實上，今年各隊三壘守備合計本週已突破千局，在283個守備機會，僅有7次失誤，守備率高達0.975。去年球季，聯盟三壘前283個守備機會有高達26次失誤，守備率0.908，足見聯盟三壘手的進步幅度。

樂天桃猿梁家榮的三壘守備最穩定，本季先發最多的23場，尚未出現守備失誤；三壘金手套3連霸的中信兄弟王威晨開季在守備有小低潮，發生3次失誤。

「平鎮3將」是今年三壘守備最大亮點，富邦悍將范國宸讓「國宸建設」倒閉，17場尚未出現失誤；獅隊林子豪守17場僅1次失誤；味全龍劉基鴻15場1次失誤，還抓到全三壘最多的5次雙殺，3人的進化有目共睹。

中職歷史三壘最佳守備率球季是1994年的0.945，那年守三壘有兄弟路易士、三商鷹俠、味全郭建霖、統一林克等人。值得一提的是，當年聯盟三壘在前280個守備機會，仍有高達22次失誤，守備率0.921，今年聯盟三壘守備正朝向歷史最佳的腳步邁進。

★本季主力三壘手守備數據

球隊 球員 守備局數 失誤 守備率

樂天 梁家榮 206.1局 0次 1.000

中信 王威晨 190.2局 3次 0.930

富邦 范國宸 146局 0次 1.000

味全 劉基鴻 133局 1次 0.980

統一 林子豪 120.1局 1次 0.968

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