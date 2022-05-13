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T1》昔HBL冠軍官致佑操刀 T1元年總冠軍盃出爐

2022/05/13 15:22

年度總冠軍由曾奪HBL冠軍的新銳木雕師官致佑操刀創作。（台灣運彩xT1聯盟提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕12年學生籃球生涯，官致佑代表能仁家商勇奪HBL冠軍後轉換跑道，放下籃球拿起雕刻刀再出發，將籃球教會他「堅持到底」的態度，應用在學習木雕過程，一刻一劃準備為自己的人生開創出全新篇章。

出身三義木雕世家，爸爸是雕龍大師官小欽，官致佑雖靠籃球打出名堂，耳濡目染之下，也對木雕產生濃厚興趣，國小一下課，總是跑到爸爸的工作室，一邊玩著地上的木屑，一邊看著爸爸專心雕刻，甚至在國中二年級就立定志向，未來要繼承家業，跟隨爸爸的腳步成為木雕師。「從小我就愛畫畫，也很喜歡看爸爸雕刻，每次看著爸爸把一塊平凡無奇的木頭，雕刻出一座座精美的作品時，我總是覺得超神奇，所以我在國二時就決定未來一定要跟爸爸學木雕，當個木雕師。」官致佑說。

國中就立志要當木雕師，官致佑卻因學生時期整日與籃球為伍，從未真正接觸過木雕，甚至連雕刻刀都幾乎沒拿過，從苗栗大倫國中畢業，順利加入HBL名校能仁家商，繼續代表學校出征高中籃球聯賽，並在2020年跟著球隊拿到冠軍，不過木雕夢在他心中非但沒有消失，反而更加堅定。當隊友們準備以HBL冠軍身份保障升學繼續籃球路之際，官致佑卻決定放下籃球，追尋自己的木雕夢，他說：「這決定我一點都不後悔，對我來說，籃球一直只是我的興趣，木雕才是我真正想做一輩子的事。」

2020年6月22日，官致佑正式拜爸爸為師，當起木雕學徒，從最基本的木雕技巧開始學起，「爸爸總會出功課給我，比如要我雕出圓球等，爸爸對我來說不算嚴厲，他只會教我基本的雕刻刀用法，其他希望我自己摸索，主動發問，反倒是我自己求好心切，怕辜負了爸爸的期待，有問題也不好意思問他。」

為了學好木雕，官致佑每天窩在工作室至少12小時，對於爸爸出的功課，求好心切的他總是不斷重來，希望能夠交出最好的成績單，「籃球和木雕一樣，天賦固然重要，但基本功更是重要，想要練好基本功，苦練是唯一的方式，我把籃球場上學會的『堅持到底』態度，應用在木雕上，不斷琢磨、精進自己的技巧，每當專心在木雕上，我常常會忘了時間，總覺得怎麼一下就天黑了。」

一般木雕學徒通常得要拜師3年4個月才能出師，但在爸爸一對一的細心調教下，加上官致佑對於木雕的天分與投入，去年官致佑就已獨立創作出自己的第一件大型作品《初‧生》，也和爸爸一起合力完成了去年HBL的冠軍盃，他說：「很高興爸爸願意放手讓我試試看，我知道我距離出師其實還有好長一段路要走，但看著自己作品一雕一琢慢慢成形，那種成就感真的很難形容。」

今年官致佑再接重任，負責創作T1聯盟元年2021-22球季總冠軍盃，他說：「這是我獨力創作的第2件作品，很高興也很榮幸，T1聯盟願意給我機會，曾經身為籃球人，我知道這座獎盃對球員們的意義。」儘管已經獨力創作2件大型作品，但官致佑仍不自滿，他認為在木雕的領域裡，還有太多需要學習之處，現在只能算踏出成功的第一步，他說：「爸爸永遠都是我的目標，我也希望有朝一日我也能像他一樣成為雕龍大師，現在我只學到皮毛，我會繼續專研下去，把木雕當作我一生的職志。」

官致佑拜父親官小欽為師，一圓木雕夢。（台灣運彩xT1聯盟提供）

官致佑專注雕刻聯盟總冠軍盃。（台灣運彩xT1聯盟提供）

官致佑曾在2020年代表能仁家商奪下HBL冠軍。（官致佑提供）

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