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中職》挑戰王威晨歷史霸業 阿銀：他是我努力的方向

2022/05/13 15:39

梁家榮。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕過去中職三壘都是中信兄弟王威晨的天下，本季要力拚史無前例的三壘金手套4連霸，樂天桃猿「阿銀」梁家榮展現挑戰者氣勢，過去3年他從王威晨觀察一些守備上的處理技巧，「他是我們大家都會想去努力的方向。」

梁家榮今年鞏固樂天桃猿主戰三壘，近年逐漸跟林智平「世代交替」。總教練曾豪駒指出，林智平沒有退化太多，身體機能和技術仍保持競爭力，不過梁家榮這幾年在打擊和守備都成熟，今年讓他扛三壘主力，若有疲勞或不適，林智平是替代人選。

本季鎮守三壘聯盟最多局數和守備機會，梁家榮仍保有0失誤的完美數據，他說，自己對守備要求，一直以來都擺在打擊前，必須做到非常完善，「先鞏固好守備再跟人家抗衡打擊。」

梁家榮老本行就是三壘，過去要同時兼任一壘，生涯尚未擁有過該位置單季出賽80場以上的金手套票選機會。近3年的三壘金手套競爭，王威晨幾乎是「一個人的武林」，只有2019年林立曾獲票選資格。

王威晨。（資料照，記者林正堃攝）

觀察過去王威晨獨霸三壘的天下，梁家榮說能穩定出賽是重點，才有好的接球手感，再者是處理球很從容，「這也是我欣賞的，我看他都能接一些莫名其妙的球，我都在想『怎麼接到的？』然後自己也會去模擬，他是我的一個方向。」

梁家榮和王威晨都是強調擊球率的非典型三壘手，但「阿銀」笑說，「我比較劣勢的是腳程，跟他比起來慢多了⋯他是聯盟頂尖的打者，也是頂尖的守備者，投打兩端都是大家想去努力的方向。」

今年梁家榮展現「挑戰者」氣勢，他不諱言大家都希望去擁有一座金手套，但不會現在就去設定，「一開始就去狙擊，跟自己心態是不符合的。每天做好該做的，是你的就是你的，為了擊敗誰而得到什麼，得失會心太重，影響一整年的表現。」

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