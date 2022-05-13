日職》用完全比賽改寫歷史！ 佐佐木朗希獲生涯首座月MVP

佐佐木朗希拿下生涯第一座月MVP獎項。（圖片取自羅德推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今天公布3、4月MVP得主，羅德「令和怪物」佐佐木朗希以日職史上第16場完全比賽及刷新各項紀錄的鬼神表現，生涯首度獲選太平洋聯盟投手月MVP殊榮。

佐佐木朗希在3、4月出賽5場，主投36局，飆出60次三振拿下3勝0敗，防禦率1.50，包含4月10日對上歐力士，投出日職史上最多三振的9局19K完全比賽，同時以連續13K日職新紀錄，以及4月17日對日本火腿的8局14K「完美投球」，連兩場比賽合計17局繳出無暇表現。

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獲得生涯第一座投手月MVP殊榮，佐佐木朗希透過球團聲明說道：「能夠拿下第一個投手月MVP很開心，非常感謝我的隊友們。」、「開幕的第一場比賽有點投得不好，之後我覺得修正得不錯，才能投出好表現。」佐佐木朗希也道出他對本季的期望：「我想我已經比去年成長了許多，希望能夠一整年都保持著這樣的表現。我想繼續做為先發投手並將局數投長，盡力幫球隊拿下勝利。」

日職其他3、4月MVP得主方面，太平洋聯盟打者是從火腿轉隊至樂天的西川遙輝，中央聯盟得主是巨人隊主砲岡本和真，中央聯盟投手得主是廣島鯉魚的大瀬良大地。

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