NFL》布雷迪退休後將轉任球評 薪資竟超越22年球員生涯總和

布雷迪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕坦帕灣海盜傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）退休40天後閃電復出，自始至終心繫美式足球的他，近日更與福斯體育達成協議，在正式引退後將加入其轉播團隊，擔任NFL球評。

儘管福斯體育未向外界公布合約細節，不過根據《紐約郵報》報導指出，雙方簽下一紙長達10年，總薪資高達3億7500萬美元（約111億新台幣）的合約。這不但創下美國體育轉播史上最高薪紀錄，也一舉超越布雷迪22年球員生涯所賺進的3億200萬美元（約90億新台幣）。

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福斯集團董事長梅鐸 （Lachlan Murdoch）表示，將完全尊重布雷迪何時選擇卸下球員身份，「對於Tom答應加入福斯轉播團隊，我們備感榮幸，也祝福他在新賽季拿出最好的表現。」梅鐸也透露，布雷迪預計將與播報員伯克哈特 （Kevin Burkhardt）一同擔任福斯體育的宣傳大使。

布雷迪本人日前也於個人推特上分享這則喜訊，除感到相當興奮外，也強調自己在球場上，仍有尚未完成的霸業。而他也是繼羅莫（Tony Romo）、布里斯（Drew Brees）與曼寧兄弟（Peyton Manning & Eli Manning）等後，又一位在退役後轉任球評的傳奇四分衛。

Excited, but a lot of unfinished business on the field with the @Buccaneers #LFG https://t.co/FwKlQp02Hi — Tom Brady （@TomBrady） May 10, 2022

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