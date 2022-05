NFL》布雷迪退休後將轉任球評 薪資竟超越22年球員生涯總和

布雷迪。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕坦帕灣海盜傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)退休40天後閃電復出,自始至終心繫美式足球的他,近日更與福斯體育達成協議,在正式引退後將加入其轉播團隊,擔任NFL球評。

儘管福斯體育未向外界公布合約細節,不過根據《紐約郵報》報導指出,雙方簽下一紙長達10年,總薪資高達3億7500萬美元(約111億新台幣)的合約。這不但創下美國體育轉播史上最高薪紀錄,也一舉超越布雷迪22年球員生涯所賺進的3億200萬美元(約90億新台幣)。

福斯集團董事長梅鐸 (Lachlan Murdoch)表示,將完全尊重布雷迪何時選擇卸下球員身份,「對於Tom答應加入福斯轉播團隊,我們備感榮幸,也祝福他在新賽季拿出最好的表現。」梅鐸也透露,布雷迪預計將與播報員伯克哈特 (Kevin Burkhardt)一同擔任福斯體育的宣傳大使。

布雷迪本人日前也於個人推特上分享這則喜訊,除感到相當興奮外,也強調自己在球場上,仍有尚未完成的霸業。而他也是繼羅莫(Tony Romo)、布里斯(Drew Brees)與曼寧兄弟(Peyton Manning & Eli Manning)等後,又一位在退役後轉任球評的傳奇四分衛。

Excited, but a lot of unfinished business on the field with the @Buccaneers #LFG https://t.co/FwKlQp02Hi