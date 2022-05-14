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柯瑞率勇士拚晉級 今日賽事預告與轉播

2022/05/14 06:54

柯瑞。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有一場賽事轉播，由天使對決運動家，喜愛大聯盟的球迷朋友別錯過轉播囉！

NBA部分兩場轉播，第一場是塞爾提克對決公鹿，目前公鹿取得3勝2敗的優勢，本場也將在公鹿主場進行，他們能否順利晉級呢？第二場則是灰熊對決勇士，目前勇士取得3勝2敗的優勢，但他們在上一場慘敗灰熊，本場比賽會由灰熊延長戰局還是勇士順利晉級呢？記得鎖定轉播囉！

中職部分也有兩場賽事轉播，第一場是味全龍對決統一獅，味全龍將派出廖任磊對決統一獅布雷克，第二場中信兄弟對決富邦悍將，中信兄弟將派出德保拉對決臨危受命的楊彬，哪一隊能取勝呢？別忘了鎖定轉播囉！

MLB

09:30 天使@運動家 緯來體育、愛爾達體育2台

NBA

07:30 G6 塞爾提克@公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台

10:00 G6 灰熊@勇士 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

中職 

17:05 味全龍@統一獅 ELEVENSPORTS1

17:05 中信兄弟@富邦悍將 MOMOTV

PLG

17:00 領航猿vs.勇士 和平籃球館

19:30 鋼鐵人vs.國王 新莊體育館 轉播：民視第一台

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