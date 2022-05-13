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全大運》疫情期間執意舉辦罔顧選手安危？體育署回應了

2022/05/13 17:19

全大運遭砲轟罔顧疫情導致大量選手確診。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕111年全國大專院校運動會週三於國立體育大學閉幕，不料賽會結束後，不少選手爆出確診情況，甚至桌球國手方思涵爆料不只百人確診，也痛批教育部拿選手生命開玩笑。下午體育署做出回應，體育署強調，為顧及大部分選手參賽權益，在評估各項考量後，才決定舉行比賽，期間也嚴格執行防疫作為。

針對選手抗議全大運在疫情期間舉辦，罔顧選手的健康，體育署今天提出解釋，考量選手有訓練週期、各參賽學校均已預訂與規劃交通及膳宿、無法預測疫情發展及一再順延難以安排賽程等因素，若延賽恐影響大部分選手參賽權益，最後執委會評估後仍按照原定期程辦理，但採取閉門賽。

為了因應疫情，大會提高防疫規格，例如要求參加人員賽前需填列健康聲明書，如有發燒等疑似症狀，若被列居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理及居家照護、自主防疫者等，依規定不得參賽，也得按照流程請假。

另外，大會也要求所有工作人員及參賽選手接種疫苗2劑且滿14天或提供自費2日內快篩或PCR陰性證明；至於其他防疫措施還包含在進入各運動場館時全程佩戴口罩、入各場館前測量體溫並以酒精清潔手部等。

至於這次賽會選手請假的情況，體育署表示，截至5月11日閉幕活動止，大會接獲已報名選手請假為400人，其中確診71名、居家隔離101名、預防性請假96名、其他原因請假132名。

體育署重申，這次賽事完全遵照防疫計畫執行，並要求所有參賽人員務必做好自我健康管理，希望能在競賽與疫情中取得平衡。

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