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中職》霸帝士大砲變水槍 丘總:如果沒辦法的話...

2022/05/13 17:43

霸帝士。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕昨天富邦悍將于森旭觸擊短打失敗遭三振，守游擊又發生接球失誤，今天遭降二軍，外野手孔念恩升一軍，富邦總教練丘昌榮說，只是一般陣容調整，原本外野手只有4人，所以拉孔念恩上來。

本季富邦游擊手出現14次失誤，防線潰堤，今天金控大戰由王勝偉擔任先發游擊手，要如何解決這道難解的習題?丘總只說，「職業就是這樣，大家都要去面對。」

本季富邦團隊打擊率0.218、得點圈打擊率0.203、上壘率0.273、長打率0.286，場均得2.2分都是全聯盟最差，林益全下二軍後，打擊率僅1成82。

丘總表示，林益全還沒調整到很好，能否升一軍得看他的狀況，之前霸帝士、陽耀勳、蔣智賢都是在二軍調整好再上來。

丘總說，陣中許多球員都是只能守一、三壘的「角落野手」，如果他們能守游擊當然OK，但問題是不行，如果拉林益全上來，總不可能一次帶5名一壘手吧。

霸帝士本季出賽14場，打擊率1成82，另有1轟、9分打點，表現平平，昔日在日職廣島連兩年單季至少20轟身手神隱，丘總強調，霸帝士是洋將，如果沒辦法的話，會再做一些調整，「這是職棒，位置不是一定非要給誰不可。」

富邦領隊林華韋表示，球隊持續物色洋將，包括洋投和洋砲都有，等找到合適人選再給教練團做決定。

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