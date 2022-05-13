NBA》226公分「巨神兵」場邊觀戰 完全擋住身後女球迷（影音）

佛爾。（資料照，CBS Sports）

〔體育中心／綜合報導〕昨日公鹿靠著J.哈勒戴（Jrue Holiday）的與關鍵抄截，在塞爾提克主場以110：107險勝地主。而前綠衫軍226公分中鋒「巨神兵」佛爾（Tacko Fall）也到場替前東家加油，並於場邊出現有趣一幕。

坐在第一排「搖滾區」觀戰的佛爾，其巨大身軀使得他坐在觀眾席裡，與現場所有球迷形成強烈對比。深受綠衫軍球迷喜愛的他，自然也迎來主場的熱情歡迎。不過對於坐在他身後的嬌小女球迷，可就沒這麼幸運。轉播單位捕捉到這位女球迷遭到「人牆」完全擋住，表情尷尬的有趣畫面。就連該場球評也笑稱，「若是我花了大錢買了靠場邊的座位，前方卻坐著佛爾，我鐵定氣炸。」

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Tough luck for the fans sitting behind 7'6'' Tacko Fall at TD Garden pic.twitter.com/oOcE04yh2z — NBA on TNT （@NBAonTNT） May 11, 2022

而現場工作人員也注意到此狀況，為維護該女球迷的觀賽品質與權益，工作人員們隨後遞上坐墊，並將座位墊高，好讓女球迷欣賞比賽。然而此做法似乎治標不治本，反倒讓更後方的男球迷無法好好觀賽，該名球迷甚至於推特上發文，分享這則令他好氣又好笑的趣事。

They had to bring this fan a cushion so she could see over Tacko Fall...



Then the fan behind her couldn't see pic.twitter.com/M6y1u7gdfx — NBA on TNT （@NBAonTNT） May 12, 2022

身高226公分的佛爾曾為塞爾提克效力2個球季，共出賽26場，平均僅上陣6.5分鐘，繳出2.7分、2.6籃板與0.9阻攻。去年10月，佛爾與騎士簽下雙向合約，並於今年年初遭釋出。

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