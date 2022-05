NBA》226公分「巨神兵」場邊觀戰 完全擋住身後女球迷（影音）

佛爾。(資料照,CBS Sports)

〔體育中心/綜合報導〕昨日公鹿靠著J.哈勒戴(Jrue Holiday)的與關鍵抄截,在塞爾提克主場以110:107險勝地主。而前綠衫軍226公分中鋒「巨神兵」佛爾(Tacko Fall)也到場替前東家加油,並於場邊出現有趣一幕。

坐在第一排「搖滾區」觀戰的佛爾,其巨大身軀使得他坐在觀眾席裡,與現場所有球迷形成強烈對比。深受綠衫軍球迷喜愛的他,自然也迎來主場的熱情歡迎。不過對於坐在他身後的嬌小女球迷,可就沒這麼幸運。轉播單位捕捉到這位女球迷遭到「人牆」完全擋住,表情尷尬的有趣畫面。就連該場球評也笑稱,「若是我花了大錢買了靠場邊的座位,前方卻坐著佛爾,我鐵定氣炸。」

請繼續往下閱讀...

而現場工作人員也注意到此狀況,為維護該女球迷的觀賽品質與權益,工作人員們隨後遞上坐墊,並將座位墊高,好讓女球迷欣賞比賽。然而此做法似乎治標不治本,反倒讓更後方的男球迷無法好好觀賽,該名球迷甚至於推特上發文,分享這則令他好氣又好笑的趣事。

They had to bring this fan a cushion so she could see over Tacko Fall...



Then the fan behind her couldn't see pic.twitter.com/M6y1u7gdfx