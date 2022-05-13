全大運》賽會後爆確診潮？國體大說明狀況

全大運主辦單位國立體育大學。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕111年全國大專院校運動會週三在國立體大閉幕，賽會後傳出選手、裁判及工作人員確診的情況，其中桌球選手方思涵質疑，為何在疫情期間仍舊堅持舉辦比賽，痛批教育部拿選手生命開玩笑。主辦學校國體大主任秘書陳光輝在接受本報採訪時，特別說明這次賽會的防疫流程，並強調一切皆按照CDC的防疫指引，在比賽期間盡可能保護所有與會人員的健康。

陳光輝指出，這次大運會前，執委會曾和桃園市衛生局、長庚醫院，針對防疫進行十幾次會議，商討如何在賽會期間兼顧防疫，「我們這次也特別和長庚醫院合作，將規格提高，與會人員在賽會前都必須填寫健康聲明書、接種疫苗或是提供篩檢陰性證明。」他也提到，無論選手、教練、裁判或是工作人員進到比賽場域內，都必須量體溫、消毒，且也得先確保身體狀況無虞才能入場，「我們在技術會議時也特別請大家留意身體狀況，只要有不適，不要勉強參與，也確保大家安全。」

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不過，陳光輝也坦言，大運會是1萬多人的大活動，大會只能盡力在比賽場域內保護好大家的健康，也可以有所規範，但在比賽場域外，大會沒有權力去規範選手。

至於有部分學生志工賽會後在網路社群爆料，自己因參與全大運確診，學校卻沒有後續處理或是相關配套。對此，陳光輝表示，學生快篩陽性後，需要先做PCR，也必須按照指揮中心的流程，但學校會盡力給予學生協助，「校內都有設置專屬的空間，作為學生隔離使用，在PCR結果出爐後，會安排學生在校隔離或是由家長接回家休養。」他也強調，賽會後校內也積極清消，確保校內學生的安全。

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