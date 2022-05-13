日職》令和怪物力壓歐力士少年強投奪勝！ 張奕1局無失分

〔體育中心／綜合報導〕羅德佐佐木朗希與歐力士左投田嶋大樹今日上演少年強投對決，朗希主投7局飆7K僅失1分，力壓田嶋大樹7局失2分優質先發，終場羅德以4：1擊敗歐力士，佐佐木朗希拿下本季第4勝。

佐佐木朗希前兩局僅用15顆球，三局遭到串聯安打攻佔得點圈，於一、三壘有人時被福田周平敲出有打點的內野滾地球，接著福田又成功盜上二壘，不過朗希隨即回穩飆出三振化解再失分危機。

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接下來朗希6下於2出局二、三壘有跑者時，再度飆出三振，7局他連飆2K結束投球任務。總計佐佐木朗希7局用86球，飆出7次三振，沒有保送僅失1分，防禦率1.47。

佐佐木朗希7局7K失1分奪下本季第4勝。（產經新聞）

歐力士25歲左投田嶋大樹表現雖然沒佐佐木優異但也不差，首局因萊爾德（Brandon Laird）的高飛犧牲打失掉首分，3上因中村奨吾得點圈安打掉分，全場花114球投完7局僅失這兩分，另飆出5次三振與4次四壞保送。

羅德洋砲萊爾德在8局上半砲轟富山凌雅為球隊增添2分保險分。

台灣好手張奕此役在9上登板，雖然一開始就投出保送後被對手犧牲觸擊成功面臨失分危機，但他接著讓下棒的海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）敲出右外野飛球出局，再三振掉柿沼友哉結束投球任務。

9下，羅德派出火球男葛雷諾（Tayron Guerrero）關門，他也順利投出3上3下，收獲首次救援成功，終場羅德就以4：1擊敗歐力士。

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