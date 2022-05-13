棒球》陽岱鋼旅美首戰明開打 球團老闆喊話了

陽岱鋼。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕35歲的前旅日球星陽岱鋼今年赴美職獨立聯盟發展，加入今年在「美國協會聯盟」展開首個球季的新軍「湖國碼頭犬」隊，台灣時間明天（14日）將展開歷史性首戰，球團老闆凱爾尼克也已喊話：「如果我們今年沒打進季後賽，我真的會非常失望。」

具15年日職一軍資歷的陽岱鋼，去年季後婉拒讀賣巨人提出的續約邀請後，今年毅然決然赴美展開全新挑戰，他在日前接受日本《共同社》訪問時，也穿上球隊藍色戰袍亮相，顯得精神奕奕。儘管不如以往在日職的數億日圓高身價，陽岱鋼在僅月領不到20萬日圓（約台幣4萬5）的新舞台，仍展露笑顏，如今更將正式亮相。

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美國協會聯盟總計12隊，東、西區各6隊，湖國碼頭犬是隸屬東區的新軍第12隊，分區各取前4名晉季後賽，晉級的機率並不低，也讓凱爾尼克在開季前就向球隊喊話。凱爾尼克一家熱愛棒球，他的兒子正是目前效力水手的外野手傑瑞德．凱爾尼克，而在大聯盟具16年球員資歷且擔任6年釀酒人總經理的班多（Sal Bando），也和兒子一起擁有球團股份。

湖國碼頭犬明早在客場開戰，打完6場客場比賽後，才會在21日展開主場開幕戰。

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