網球》支持普廷必遭懲處！ 法網警告兩俄選手保持中立

莫瑞絲摩。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽5月22日將於巴黎羅蘭加洛斯開打，雖然不像溫布頓錦標賽禁止俄國、白俄羅斯選手參賽，紅土大滿貫主辦單位仍再次警告，兩俄球員必須嚴守中立原則，不得表態支持俄國總統普廷（Vladimir Putin at），若違反規定必遭懲處。

俄國軍事侵略烏克蘭後，引發全球體壇強力抵制，但包括ATP、WTA、ITF等男女網球組織，現仍允許兩俄選手中立身份參賽，僅歷史悠久且地位尊貴的溫網率先封殺，以免被俄國政府利用做為政治宣傳工具，這也導致世界男單第2的梅德維夫（Daniil Medvedev）、第7盧布列夫（Andrey Rublev）、女單第8莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）等名將，無緣在6月27日至7月10日草地大滿貫亮相。

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有別於溫網「禁俄令」，法網允許兩俄選手參與，但地主名將退役的賽事總監莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）在賽事開打前倒數階段強調，這些選手必須遵守規定，不得秀出兩俄身份，即使奪冠也沒國歌或國旗，「情勢確實複雜，但我們在這方面非常認真謹慎。如果俄國和白俄羅斯球員中任何一人，賽事期間向媒體發表支持普廷的言論，肯定會受到制裁。」

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