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NBA》選哈里斯不選我？士官長巴特勒爆氣開嗆七六人

2022/05/13 21:34

巴特勒。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）攻守俱佳，繳出32分、8籃板、4助攻、2火鍋，率領東霸天熱火踢館，季後賽次輪4勝2負淘汰老東家七六人，賽後走回球員休息室時，他還忍不住爆氣開嗆：「FxxK！選哈里斯（Tobias Harris）不選我？選哈里斯不選我？FxxK！」　

巴特勒當年離開灰狼後，曾在2018年轉戰費城，卻因磨合問題僅待短暫1個賽季就又走人。其實「士官長」當時與七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）的私交不錯，只是球團決定以天賦出眾的B.西蒙斯（Ben Simmons）作為未來計畫，透過先簽後換方式，四方交易中把巴特勒送到熱火，並以5年1.8億美元（約54億台幣）合約留下哈里斯（Tobias Harris），只是這名先發前鋒G6僅拿14分、8籃板，臨場表現徹底被巴特勒比下去。　

近3季以來助熱火兩度勇闖東部決戰，巴特勒對於當初離開七六人仍耿耿於懷，如今砲打老東家，更忍不住放聲狂吼一吐怨氣，甚至連恩比德賽後都說：「巴特勒是我兄弟，他非常強硬，我為他深感驕傲。其實我到現在都沒想明白，當年球團是怎麼放他走的？我希望還能與他並肩作戰。」　　

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