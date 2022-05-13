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PLG》攻城獅差點被夢想家大逆轉 陳堅恩關鍵攻守扮英雄

2022/05/13 21:37

攻城獅陳堅恩。（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新竹街口攻城獅決勝節險些浪費19分領先優勢，好在陳堅恩挺身而出，攻守都有關鍵貢獻，終場以89：83擊敗只有10人的台新夢想家，收下2連勝，戰績18勝10敗在P. LEAGUE+持續獨走。

兩隊都有主力缺陣情況，攻城獅「薪一哥」高國豪因腿部不適休兵，至於夢想家主將忻沃克因右膝前十字韌帶撕裂傷本季已報銷，陳振傑也因右手指間撕裂傷缺陣，至於吳永盛和成力煥則因自主隔離未隨隊。

攻城獅上半場靠著最強中鋒辛巴在禁區逞威，攻下17分、14籃板，加上法獅進帳15分，且團隊命中率以42.9%優於夢想家的30.4％，上半場取得57：43領先。

攻城獅洋將辛巴。（攻城獅提供）

夢想家雖幾乎整場比賽都落後，但第4節靠著林俊吉獨拿11分，其中最後1分56秒的三分球更助隊只差2分，但陳堅恩關鍵時刻挺身而出，除了在48.8秒投進三分球擴大差距，接著又成功抄球，快攻上籃造成對手犯規，雖2罰僅1中，但夢想家未能搶下防守籃板，勝負就此底定。

攻城獅有4人得分達雙位數，辛巴拿24分、20籃板，法獅有21分，陳堅恩貢獻13分，田浩拿11分。

夢想家以林俊吉的16分表現最佳，揚科維奇15分，吉爾貝克14分、17籃板，吳松蔚進帳12分，錢肯尼跟簡浩各11分。

夢想家林俊吉。（夢想家提供）

攻城獅洋將法獅。（攻城獅提供）

夢想家簡浩。（夢想家提供）

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