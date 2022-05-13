網球》球后就是狂！ 波蘭天才少女26連勝無人能擋

史薇泰格。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網紅土大滿貫暖身的羅馬網賽，史薇泰格（Iga Swiatek）展現世界排名第一的宰制力，女單8強乘勝追擊，7：6（7：2）、6：0擊退東山再起的加拿大悍將安德列絲庫（Bianca Andreescu），20歲波蘭「天才少女」締造超狂26連勝，安抵準決賽也持續朝衛冕邁進。

2020年法網爆冷奪冠的史薇泰格，堪稱本賽季手感最火燙的年輕女將，自2月起杜哈、印地安泉、邁阿密、斯圖加特，她已勢如破竹橫掃4座金盃，儘管上週馬德里身體微恙放棄，歷經近兩週調整休息，重返賽場的「天才少女」滿血大復活，這位頭號種子首輪免戰，次輪起連闖3關，包括此役淘汰2019年美網冠軍安德列絲庫，只要4強再退白俄羅斯第3種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），史薇泰格就能追平2015年美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）的27連勝紀錄。

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如果史薇泰格在義大利首都完成衛冕，還將締造更上層樓的28連勝，形成職業女網自2000年以來第4長紀錄，前3名分別是大威廉絲（Venus Williams）35連勝、小威2013年34連勝、比利時漢妮（Justine Henin）2008年32連勝。

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