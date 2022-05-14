中職》「你就是職棒不要的選手...」 前獅隊快腿將參加台鋼測試會

前獅隊球員方昶詠將參加台鋼測試會。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職第6隊台鋼雄鷹預訂在6月中旬舉行自辦測試會，前統一獅隊球員方昶詠昨日發文指出，他已經報名測試會也通過審核，將會給自己一個挑戰。

方昶詠是獅隊2013年第八輪被選進的野手，於2014至2019年效力獅隊130場，僅敲67支安打，跑出12次盜壘成功，打擊率2成41，生涯最多出賽的一年為2015年，但也僅有47場，該年打擊率3成07。

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2019年方昶詠被獅隊釋出，並在隔年成立「豹子腿方昶詠」Youtube頻道，擔任Youtuber，暢談許多與棒球相關的話題，頻道成立至今已有13.9萬人訂閱，已達白銀創作者等級。

前獅隊球員方昶詠將參加台鋼測試會。（圖片取自臉書）

方昶詠發文寫道：「沒錯！我已經報名完成也審核通過，正式啟動一個月的訓練，能否達到比賽強度（雖然這很難，不然職業選手不需要春訓這麼久）這系列會拍成影片跟大家分享我的訓練菜單。」

「我知道有很多人說，你不可能再回去打職棒，你就是職棒不要的選手等等等⋯⋯⋯但我想讓大家知道，測試是測試，是否簽約又是另外一回事（現在都還言之過早）。我很喜歡也很愛我現在的生活，參加測試會是給自己的一個挑戰，順便拍出訓練影片提供給各位有在打球的朋友們參考，不管最後結果如何，我很謝謝大多數支持我的朋友。我想跟你們說，我很開心我的身後有你們的支持，我愛你們#豹子腿方昶詠#台鋼雄鷹。」

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