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MLB》道奇王牌又痛了！克蕭進入傷兵名單「現在感覺不太好...」

2022/05/14 07:45

克蕭。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕原定今天要對費城人先發的道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）賽前被放進15天傷兵名單，也是這位34歲的塞揚強投自2016年以來第5度因下背部的傷勢被迫高掛免戰牌。

休賽季以1年1700萬美元合約續留道奇的克蕭，本季至今出賽5場、繳出4勝0敗防禦率1.80的佳績，30局的投球中飆出32次三振，標準化防禦率（ERA+）高達221，顯示寶刀未老。

顯然傷病才是這位左投最大的敵人，道奇隊今宣布克蕭因右側薦髂關節腫脹進入傷兵名單，今天先發將由「少主」畢爾勒（Walker Buehler）頂替，同時從小聯盟叫上後援左投克里文傑（Garrett Cleavinger）。

生涯進入後期的克蕭近年來頻受傷痛折磨，上次單季投超過180局已經要追溯至2015年，2016年開始他陸續受到腰椎間盤突出、下背拉傷、腰部不適、背部僵硬等問題所苦，今天已經是他第5次因下背部相關傷勢進入傷兵名單。

根據《TheAthletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，克蕭受訪時表示，「現在感覺不太好」，昨天也接受了硬脊膜外的注射治療，不過他有信心從15天傷兵名單歸隊後就能馬上重返投手丘。

克蕭指出，自己先前就曾經歷過類似的疼痛狀況，所幸接受MRI檢查後沒有任何結構性的損傷。

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