MLB》開季至今最強打者在天使！ 不是楚奧特也非大谷翔平

大聯盟官網記者艾德勒撰文指出，開季至今最佳打者是沃德，並非楚奧特和大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使開季打出21勝12敗的佳績，目前暫居美聯西區第2，本季表現最佳的打者就在陣中，不過不是「神鱒」楚奧特（Mike Trout），也不是大谷翔平，而是本季打擊大爆發的28歲外野手沃德（Taylor Ward）。

大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）撰文指出，沃德本季表現令人驚艷，打出明星級的身手，3成67的打擊率領先美聯，而上壘率0.490和OPS1.199也是全聯盟第一，目前敲出7轟及長打率0.709在天使陣中只僅次於隊友楚奧特。

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wRC+（加權得分創造值）是近代大聯盟評估打者好壞的重要數據之一，綜合打擊和上壘能力，算出打者為球隊創造得分的效率，「100」為聯盟打者平均值，「120」代表平均的1.2倍，「200」則為平均的2倍，沃德和楚奧特以252和246名列大聯盟前2，兩人的表現幾乎是聯盟平均的2.5倍。

而今年的沃德的本壘板紀律和楚奧特一樣優秀，另外在「swing/take」數據上，將進壘點分成4個區域，每個區域都有各自的得分價值，數值越高代表隊比賽貢獻越高，楚奧特以+17分並列全聯盟第2，沃德則以+16分並列第3。

而沃德的打擊進階數據xBA（預期打擊率）0.308、xSLG（預期長打率）0.611和xwOBA（預期加權上壘率）0.442，都是聯盟頂尖水準。沃德自2018年開始逐年都有所進步，wRC+從58分增加到如今的253分，天使目前已經有楚奧特和大谷翔平兩名強棒，再加上沃德，打擊火力不容小覷。

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