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NBA》綠衫軍背水一戰不願放假 塔圖姆轟46分宰公鹿G7決勝負

2022/05/14 10:37

塔圖姆轟下全場最高的46分，率領塞爾提克大勝公鹿，將戰線延長到第7戰。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天在客場背水一戰，握有聽牌優勢公鹿力拚在家關門，綠衫軍一哥塔圖姆（Jayson Tatum）率軍全力求勝，轟下全場最高的46分，史馬特（Marcus Smart）和J.布朗（Jaylen Brown）都飆破20分，雖然公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出44分、20籃板，但獨木難支，塞爾提克終場以108：95大勝公鹿，將戰線延長到第7戰。

握有聽牌優勢的公鹿，上半場投籃命中率不佳，三分外線手感冰冷，16投僅3中，得分的集中在亞德托昆波和但J.哈勒戴（Jrue Holiday）手中，分別攻下21分和12分，而對手塞爾提克前兩節就投11顆三分球，塔圖姆和史馬特分別就貢獻4顆，進帳18分和16分，率領綠衫軍上半場以53：43領先公鹿10分。

最多落後15分的公鹿，易籃後在後苦苦追趕，雖然一度在第四節打出8：0的攻勢，追到78：84只落後6分，但塔圖姆決勝節挺身而出，單節豪取16分，澆熄公鹿的反攻氣焰，綠衫軍終場就以108：95大勝公鹿，將系列賽追成3：3平手。

塔圖姆飆進7顆三分球，攻下全場最高的46分，另有9籃板和4助攻，他也成為隊史第2位季後賽至少有2場繳出45分的球員，J.布朗貢獻22分、5籃板，史馬特則有21分、7助攻。

公鹿「字母哥」亞德托昆波繳出44分、20籃板，外帶6籃板和2阻攻，生涯共在季後賽累積7場「30分、15籃板、5助攻」的表現，追平傳奇球星貝勒（Elgin Baylor）並列史上第4多。J.哈勒戴有17分、4助攻和3抄截，康諾頓（Pat Connaughton）替補挹注14分。

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