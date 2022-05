MLB》無人能擋！太空人3轟擊潰國民收11連勝 隊史紀錄一步之遙

阿瓦瑞茲連兩天開轟。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕近況火燙的太空人今作客國民,首局就揮出兩轟、海灌5分奠定勝基,終場以5:1拿下勝利,續居美西龍頭,近日拉出11連勝,再一勝就能追平隊史紀錄。

國民先發葛雷(Josiah Gray)今開賽就遭無情狙擊,太空人開路先鋒艾圖維(Jose Altuve)首打席陽春砲助隊先馳得點,布蘭特利(Michael Brantley)伯格曼(Alex Bregman)的連續長打幫助太空人再下一城。

Altuve wasted NO time on this one



(via @astros) pic.twitter.com/RPc4mm4wnf