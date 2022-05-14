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MLB》無人能擋！太空人3轟擊潰國民收11連勝 隊史紀錄一步之遙

2022/05/14 10:42

阿瓦瑞茲連兩天開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的太空人今作客國民，首局就揮出兩轟、海灌5分奠定勝基，終場以5：1拿下勝利，續居美西龍頭，近日拉出11連勝，再一勝就能追平隊史紀錄。

國民先發葛雷（Josiah Gray）今開賽就遭無情狙擊，太空人開路先鋒艾圖維（Jose Altuve）首打席陽春砲助隊先馳得點，布蘭特利（Michael Brantley）伯格曼（Alex Bregman）的連續長打幫助太空人再下一城。

接下來葛雷依舊無法穩下陣腳，又被昨天雙響砲的阿瓦瑞茲（Yordan Álvarez）的安打再掉1分，他解決塔克（Kyle Tucker）好不容易拿下第一個出局後，再挨古利爾（Yuli Gurriel）一發兩分砲，太空人首局就拿下5分奠定勝基，阿瓦瑞茲3局錦上添花、再轟陽春砲，國民則只在7局靠滾地球送回1分、避免被完封。

太空人先發瓦德茲（Framber Valdez）今7.1局飆出6次三振僅失1分，太空人11連勝期間團隊投手防禦率僅0.91，這一勝也是總教練貝克（Dusty Baker）生涯執教的第2009勝、正式超越名人堂教頭德羅許爾（Leo Durocher）獨居史上第10。

瓦德茲。（美聯社）

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