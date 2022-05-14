聽奧》為台灣「撐」出銀牌 陳重宇盼下屆一圓金牌夢

撐竿跳好手陳重宇（左）與教練楊木輝（右）拿下巴西聽奧銀牌。（陳重宇提供）

〔記者周湘芸／新北報導〕第24屆夏季達福林匹克運動會於巴西展開，台灣代表隊的撐竿跳好手陳重宇一舉拿下銀牌，為台灣再添光彩。他賽後表示，下屆東京聽障奧運將是他最後一次參賽，希望一圓金牌夢，另外，這次奪牌後他將申請擔任啟聰學校專任教練，希望帶領小將在2027年世界聽障青年運動會發光發熱。

陳重宇國一進入田徑隊，原先練短跑跟跳遠項目，經啟蒙教練楊木輝建議，轉換跑道嘗試撐竿跳。因為對自我要求高，不僅常常自主練習，還會主動跟教練要菜單加強訓練，進步速度很快，2009年第一次代表國家出賽台北聽障奧運拿下第7名，2013年保加利亞聽奧則拿下銀牌、2017年土耳其聽奧拿下銅牌。

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陳重宇表示，此次比賽試跳狀況很好，即便比賽開始下起大雨，加上過去有受傷過，他仍努力調整心態、發揮最好的實力，表現不好時也會跟自己說，「下次會更好，先忘了過去吧！」

陳重宇賽後也說，很感謝家人的支持，以及自國中以來一直關心及訓練他的明志國中體育組長楊木輝教練，下屆2025東京聽障奧運應該是他最後一次以選手身分參賽，希望和教練一起完成20年來的金牌夢。

他表示，聽障選手與一般選手的差別在調整動作的速度，溝通能力是最大考驗，這次奪牌後他將申請擔任啟聰學校專任教練，希望以自身經驗傳授並協助選手訓練，同時希望在2027年台灣主辦的世界聽障青年運動會，可帶領聽障小將在國際上發光發熱。

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