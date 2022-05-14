跆拳道》亞洲盃選拔雙雙奪金 竹東兄妹檔圓國手夢

顏怡君說跟哥哥顏浩瑋相處模式就是很愛逗嘴，2人卻都默默在旁邊陪伴對方成長，如今一起拿下金牌對他們來說，真的得很開心，多年來的努力是值得的。（國立體育大學提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2022亞洲盃跆拳道錦標賽國手選拔落幕，新竹縣在地子弟傳佳績，泰雅族顏浩瑋及顏怡君兄妹檔雙雙奪金牌，一同攜手獲得國手資格；另外范芸瑄及吳佳蓉奪銀牌，劉宇綸則獲銅牌，新竹縣共榮獲2金、2銀、1銅，5名優秀選手目前都就讀國立體育大學，一同堅持為夢想邁進。

新竹縣長楊文科說，新竹縣跆拳道選手在這次賽事中表現相當亮眼，榮獲2位國手資格及2位銀牌，雖然銀牌與國手擦肩而過，但相信未來一定能成功，預祝他們在國際賽事大展身手拿下佳績，為國爭光。

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教育局指出，顏浩瑋、顏怡君兄妹5年前在全國中等學校錦標賽中，就曾攜手摘金，取得國手資格，這次是二度奪金！

顏浩瑋、顏怡君就讀竹東鎮大同國小時接觸跆拳道，因家境清寒，兄妹倆靠著獎金幫助母親維持家裡生計；母親長期工作辛勞、身體不佳，卻始終支持孩子投身跆拳道，2人也以佳績報母恩，一路從竹東國中、東泰高中再到國立體育大學，將跆拳道國手視為夢想，如今美夢成真。

顏浩瑋說，畢業前的這場選拔賽是他最後一場比賽，全力以赴拚到底。顏怡君感謝親友在她跆拳道之路上不斷給予鼓勵，讓她更有信心向前邁進，尤其哥哥是她練習跆拳道的動力，也成為她的目標，兄妹倆堅持努力這麼久，「我們是值得的」。

選拔賽前一周的大專運動會中，顏怡君獲得銀牌，顏浩瑋則獲得銅牌。顏怡君說，她在比賽最後0.04秒時被逆轉，與金牌擦身而過，但她沒有氣餒，反而覺得更有信心，相信自己能在下場比賽獲得突破，而她更佩服哥哥，雖然獲得銅牌，但是在選拔賽中取得突破也拿下金牌，當下她比誰都還激動！

教練薛肇璿說，據他了解，新竹縣已有20年沒有選手獲得成人組國手資格了，看著顏家兄妹獲得國手資格，他感動又驕傲！

選手范芸瑄從竹東國中、湖口高中到現在大二，這次獲得銀牌，雖然離國手只差一步，相信日後的比賽，一定可以再取得更好的成績，只要自己不要放棄，成功就在身邊！吳佳蓉則是從湖口國中、湖口高中到現在大一，之前也曾獲得國手資格，未來指日可待；劉宇綸從竹東國中、東泰高中到現在大一，獲得銅牌，可謂初生之犢不畏虎！

顏浩瑋說，學習跆拳道一路以來真的很辛苦，畢業前的選拔賽是他最後一場比賽，全力以赴拚到底。（國立體育大學提供）

顏怡君感謝家人及朋友，在她跆拳道之路上不斷給予鼓勵，讓她更有信心向前邁進，努力這麼久，終於獲得國手資格，她也開心的說:「我們是值得的」。（國立體育大學提供）

范芸瑄從竹東國中到湖口高中，現在國立體育大學大二，這次獲得銀牌，雖然離國手只差一步，相信日後的比賽，一定可以再取得更好的成績。（國立體育大學提供）

吳佳蓉從湖口國中到湖口高中，曾經大學前也獲得國手資格，目前就讀國立體育大學大一，這次獲得銀牌，未來指日可待。（國立體育大學提供）

劉宇綸從竹東國中到東泰高中學習跆拳道，目前就讀國立體育大學大一，獲得銅牌，可謂初生之犢不畏虎！（國立體育大學提供）

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