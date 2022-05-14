晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

跆拳道》亞洲盃選拔雙雙奪金 竹東兄妹檔圓國手夢

2022/05/14 10:43

顏怡君說跟哥哥顏浩瑋相處模式就是很愛逗嘴，2人卻都默默在旁邊陪伴對方成長，如今一起拿下金牌對他們來說，真的得很開心，多年來的努力是值得的。（國立體育大學提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2022亞洲盃跆拳道錦標賽國手選拔落幕，新竹縣在地子弟傳佳績，泰雅族顏浩瑋及顏怡君兄妹檔雙雙奪金牌，一同攜手獲得國手資格；另外范芸瑄及吳佳蓉奪銀牌，劉宇綸則獲銅牌，新竹縣共榮獲2金、2銀、1銅，5名優秀選手目前都就讀國立體育大學，一同堅持為夢想邁進。

新竹縣長楊文科說，新竹縣跆拳道選手在這次賽事中表現相當亮眼，榮獲2位國手資格及2位銀牌，雖然銀牌與國手擦肩而過，但相信未來一定能成功，預祝他們在國際賽事大展身手拿下佳績，為國爭光。

教育局指出，顏浩瑋、顏怡君兄妹5年前在全國中等學校錦標賽中，就曾攜手摘金，取得國手資格，這次是二度奪金！

顏浩瑋、顏怡君就讀竹東鎮大同國小時接觸跆拳道，因家境清寒，兄妹倆靠著獎金幫助母親維持家裡生計；母親長期工作辛勞、身體不佳，卻始終支持孩子投身跆拳道，2人也以佳績報母恩，一路從竹東國中、東泰高中再到國立體育大學，將跆拳道國手視為夢想，如今美夢成真。

顏浩瑋說，畢業前的這場選拔賽是他最後一場比賽，全力以赴拚到底。顏怡君感謝親友在她跆拳道之路上不斷給予鼓勵，讓她更有信心向前邁進，尤其哥哥是她練習跆拳道的動力，也成為她的目標，兄妹倆堅持努力這麼久，「我們是值得的」。

選拔賽前一周的大專運動會中，顏怡君獲得銀牌，顏浩瑋則獲得銅牌。顏怡君說，她在比賽最後0.04秒時被逆轉，與金牌擦身而過，但她沒有氣餒，反而覺得更有信心，相信自己能在下場比賽獲得突破，而她更佩服哥哥，雖然獲得銅牌，但是在選拔賽中取得突破也拿下金牌，當下她比誰都還激動！

教練薛肇璿說，據他了解，新竹縣已有20年沒有選手獲得成人組國手資格了，看著顏家兄妹獲得國手資格，他感動又驕傲！

選手范芸瑄從竹東國中、湖口高中到現在大二，這次獲得銀牌，雖然離國手只差一步，相信日後的比賽，一定可以再取得更好的成績，只要自己不要放棄，成功就在身邊！吳佳蓉則是從湖口國中、湖口高中到現在大一，之前也曾獲得國手資格，未來指日可待；劉宇綸從竹東國中、東泰高中到現在大一，獲得銅牌，可謂初生之犢不畏虎！

顏浩瑋說，學習跆拳道一路以來真的很辛苦，畢業前的選拔賽是他最後一場比賽，全力以赴拚到底。（國立體育大學提供）

顏怡君感謝家人及朋友，在她跆拳道之路上不斷給予鼓勵，讓她更有信心向前邁進，努力這麼久，終於獲得國手資格，她也開心的說:「我們是值得的」。（國立體育大學提供）

范芸瑄從竹東國中到湖口高中，現在國立體育大學大二，這次獲得銀牌，雖然離國手只差一步，相信日後的比賽，一定可以再取得更好的成績。（國立體育大學提供）

吳佳蓉從湖口國中到湖口高中，曾經大學前也獲得國手資格，目前就讀國立體育大學大一，這次獲得銀牌，未來指日可待。（國立體育大學提供）

劉宇綸從竹東國中到東泰高中學習跆拳道，目前就讀國立體育大學大一，獲得銅牌，可謂初生之犢不畏虎！（國立體育大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。