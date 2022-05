MLB》下次要開球請早！大都會王牌薛哲賽前練投逼退貴賓（影音）

薛哲7局好投無關勝負。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕塞揚強投薛哲(Max Scherzer)今面對水手先發主投7局僅失1分,可惜隊友火力不支援,大都會終場以1:2敗下陣來,薛哲無關勝負。

今天開賽前還有插曲,大都會今有主題日,邀來日本駐紐約領事森美樹夫開球,不過他準備走上投手丘時,薛哲已經在開始練投、完全沒有要停止的意思,森美樹夫只能退場。

經過充足的熱身,薛哲在開賽後也展現壓制力,主投7局僅被敲出3支安打,包括4局被溫克(Jesse Winker)打出的追平安、失掉唯一一分,退場時雙方以1:1戰成平手。

水手在換投後逮到機會,法蘭斯(Ty France)在一二壘有人之下從史密斯(Drew Smith)手中敲出右外野方向安打,助隊以一分差氣走東區龍頭,史密斯吞下本季首敗。

