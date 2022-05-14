MLB》下次要開球請早！大都會王牌薛哲賽前練投逼退貴賓（影音）

薛哲7局好投無關勝負。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞揚強投薛哲（Max Scherzer）今面對水手先發主投7局僅失1分，可惜隊友火力不支援，大都會終場以1：2敗下陣來，薛哲無關勝負。

今天開賽前還有插曲，大都會今有主題日，邀來日本駐紐約領事森美樹夫開球，不過他準備走上投手丘時，薛哲已經在開始練投、完全沒有要停止的意思，森美樹夫只能退場。

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經過充足的熱身，薛哲在開賽後也展現壓制力，主投7局僅被敲出3支安打，包括4局被溫克（Jesse Winker）打出的追平安、失掉唯一一分，退場時雙方以1：1戰成平手。

水手在換投後逮到機會，法蘭斯（Ty France）在一二壘有人之下從史密斯（Drew Smith）手中敲出右外野方向安打，助隊以一分差氣走東區龍頭，史密斯吞下本季首敗。

This guy was supposed to throw the first pitch but Scherzer beat him to the mound and didn’t let him throw it. pic.twitter.com/qoB1u40LYG — Chris Chao （@Chaoscjc） May 13, 2022

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