陽岱鋼所屬球隊4:8落敗。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕台灣好手陽岱鋼本季轉戰美國獨立聯盟,效力新成軍的湖國碼頭犬隊,今首局就敲出球隊歷史性首安、最後初登場以5打數1安打作收。

湖國碼頭犬今作客米爾瓦基送奶人隊主場迎來創隊首戰,陽岱鋼擔任先發第2棒中外野手,首局就敲出右外野方向平飛安打,貢獻球隊歷史性首安,隨後也在隊友護送下助隊先馳得點。

可惜陽岱鋼第一打席敲安後,接下來就4打數都未有發揮,還苦吞3次三振,打擊率剛好2成,所屬球隊終場以4:8遭逆轉,歷史首勝還等再等等。

Um, so we're on the board and @DKYOH2 recorded the first-ever hit for the @DockHounds!#HowlYeah pic.twitter.com/AIyDorzCu6