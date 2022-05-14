MLB》第4勝被前阪神洋投砸鍋 達比修有還差點變敗投

達比修有。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天在客場對戰勇士，達比修有先發5.2局失3分，以勝投候選人身分退場，但接替投球的前阪神洋投蘇亞雷斯（Robert Suarez）提油救火，被史旺森（Dansby Swanson）敲出3分砲，被打成敗投，所幸打線夠給力，金河成7局上敲出逆轉3分彈，幫助達比修有解套，教士狂掃16安，終場以11：6擊敗勇士。

達比修有賽前連續4場都繳出優質先發，今天前5局有效壓制勇士打線，3局上被康崔拉斯（Williams Contreras）敲出陽春砲掉分，而第5局單局挨3安再失第2分。

請繼續往下閱讀...

達比修有在第6局陷入亂流，阿爾比斯（Ozzie Albies）、杜瓦爾（Adam Duvall）連續敲安打回第3分，助隊追到只落後1分，教士此時將達比修換下場，蘇亞雷斯在2人出局後接替投球，未料提油救火，一上來就被史旺森敲出超前3分砲，以6：4反超。

達比修有此役先發5.2局被敲9安失5分，全是自責分，另有4次三振和1次保送，防禦率升至4.62，也從勝投候選人變成敗投候選人，無緣本季第4勝。

教士未讓勇士開心太久，金河成7局上從史密斯（Will Smith）手中敲出逆轉3分彈要回領先，讓達比修逃敗，教士9局上再進帳4分保險分，哈斯默（Eric Hosmer）、邁爾斯（Wil Myers）和金河成都繳出3安猛打賞，前兩人有2分打點，而金河成則有3分打點，教士終場就以11：6贏球。

金河成（右）7局上敲出逆轉3分砲。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法