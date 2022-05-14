MLB》劍指世界大賽？洋基32場拿24勝 過去4次都奪冠（影音）

賈吉12轟獨居聯盟全壘打王。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今繼續作客白襪，鑽石打線火力全開，全場狂掃14支安打、包括4發全壘打，終場以10：4大勝，近期拿下5連勝，續居美東龍頭。

昨單場雙響砲的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今首局就開轟，以兩分砲、也是本季第10轟助隊先馳得點，條紋軍2局攻勢再起、單局4支安打再添3分。

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聯盟全壘打王賈吉（Aaron Judge）不讓隊友專美於前，4局上再轟陽春砲，以12轟再度獨佔全壘打榜，5局則輪到蓋洛（Joey Gallo）敲出本季第4轟。而昨天也有全壘打演出的唐納森（Josh Donaldson）今也在9度再度炸裂、助隊終場以6分差氣走地主白襪。

Another day, another Judge dinger. pic.twitter.com/iMLg9aP7vC — New York Yankees （@Yankees） May 14, 2022

得到隊友火力奧援的柯爾（Gerrit Cole）今主投6.1局僅失3分、包括被西茲（Gavin Sheets）轟出一發兩分砲，飆出9次三振，順利收下本季第3勝，防禦率2.95。

根據《ESPN Stats & Info》指出，洋基開季僅花32場比賽就出現兩位十轟打者，是隊史第3少，前兩次分別是1956年21場的曼托（Mickey Mantle）、貝拉（Yogi Berra），以及1930年30場的魯斯（Babe Ruth）與賈里格（Lou Gehrig）。

另外洋基此役贏球後，戰績來到24勝8敗，隊史先前只有4次能在前32場比賽就至少拿到24勝，分別是1998、1958、1939、1928年，這四季洋基最終都奪下世界大賽冠軍。

柯爾。（法新社）

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