晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》劍指世界大賽？洋基32場拿24勝 過去4次都奪冠（影音）

2022/05/14 12:21

賈吉12轟獨居聯盟全壘打王。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今繼續作客白襪，鑽石打線火力全開，全場狂掃14支安打、包括4發全壘打，終場以10：4大勝，近期拿下5連勝，續居美東龍頭。

昨單場雙響砲的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今首局就開轟，以兩分砲、也是本季第10轟助隊先馳得點，條紋軍2局攻勢再起、單局4支安打再添3分。

聯盟全壘打王賈吉（Aaron Judge）不讓隊友專美於前，4局上再轟陽春砲，以12轟再度獨佔全壘打榜，5局則輪到蓋洛（Joey Gallo）敲出本季第4轟。而昨天也有全壘打演出的唐納森（Josh Donaldson）今也在9度再度炸裂、助隊終場以6分差氣走地主白襪。

得到隊友火力奧援的柯爾（Gerrit Cole）今主投6.1局僅失3分、包括被西茲（Gavin Sheets）轟出一發兩分砲，飆出9次三振，順利收下本季第3勝，防禦率2.95。

根據《ESPN Stats & Info》指出，洋基開季僅花32場比賽就出現兩位十轟打者，是隊史第3少，前兩次分別是1956年21場的曼托（Mickey Mantle）、貝拉（Yogi Berra），以及1930年30場的魯斯（Babe Ruth）與賈里格（Lou Gehrig）。

另外洋基此役贏球後，戰績來到24勝8敗，隊史先前只有4次能在前32場比賽就至少拿到24勝，分別是1998、1958、1939、1928年，這四季洋基最終都奪下世界大賽冠軍。

柯爾。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。