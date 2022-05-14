NBA》雪恥成功！浪花兄弟合飆59分 勇士淘汰灰熊睽違3年闖西冠

K.湯普森30分率隊晉級西部冠軍賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕系列賽以3：2領先的勇士今在主場繼續力拚關門，靠柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson），終場以110：96淘汰灰熊，自2019年後再度取得西部冠軍賽門票。

上一戰以39分慘敗的勇士，今回到主場關門，全隊上緊發條，上半場K.湯普森三分球7投5中、飆進17分，聯手14分的柯瑞，前兩節打完取得53：51領先，一哥莫蘭特（Ja Morant）持續缺陣的灰熊則以布魯克斯（Dillon Brooks）18分最佳。

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易籃後雙方持續拉鋸，維持1分差進入第四節的勇士，在威金斯（Andrew Wiggins）帶領下拉出一波10：0的高潮，加上柯瑞此節獨攬11分，讓灰熊只能苦苦追分，終場以14分差敗下陣來。

K.湯普森今三分球14投8中繳全隊最高30分、柯瑞29分次之，威金斯也有18分10籃板貢獻，D.格林（Draymond Green）14分抓下16籃板、魯尼（Kevon Looney）雖僅拿下4分但抓下22籃板，波爾（Jordan Poole）板凳出發拿下12分。

勇士今三分球53投20中、命中率37.7%雖不及灰熊的41.7%，但合計抓下70記籃板、比對手狠狠多出26記，成為致勝關鍵，根據《Stats By STATS》指出，勇士成為史上第一支（例行賽+季後賽）團隊能至少投進20記三分球、且抓下70記籃板的球隊。

灰熊方面，布魯克斯拿下30分、巴恩（Desmond Bane）25分次之，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下12分。

柯瑞率隊晉級西部冠軍賽。（法新社）

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