MLB》隊史第2人！兩年小聯盟只出賽8場 天使新星初登板好投寫紀錄

天使21歲先發右投希爾賽先發,大聯盟初登板就繳出6局挨1安無失分的好投,成為隊史第2位完成這項壯舉的球員。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使今天在客場出戰運動家,推出去年選秀會第11輪的21歲投手希爾賽(Chase Silseth)先發,初登板就繳出6局挨1安無失分的好投,成為隊史第2人,天使終場以2:0完封對手, 希爾賽也拿下大聯盟生涯首勝。

再過5天就滿22歲的希爾賽,去年選秀會在第11輪被天使選中,去年只在小聯盟出賽3場,投了5.1局,戰績0勝2敗,防禦率高達10.13,而今年開季從2A出發,出賽5場拿下2勝,26局投出37K,防禦率只有2.08。

天使今天把他從2A直升大聯盟,先發登板處女秀面對運動家就技驚四座,主投6局用81球無失分,只被安祖斯(Elvis Andrus)敲出唯一安打,另有4次三振和2次保送,他也成為隊史第2位初登板至少投滿6局、僅被敲1安的菜鳥投手。而他也是自2006年的威佛(Jered Weaver)之後,第2位生涯初登板就投出6局以上無失分的天使投手。

希爾賽繳出優質好投,隊友打擊也有所回應,馬許(Brandon Marsh)在4局上二壘有人時敲出適時安打,助隊先馳得點,瓦拉斯奎茲(Andrew Velazquez)第5局敲出本季首轟,天使終場就以2:0贏球,中止對手近期的2連勝,希爾賽則收下本季首勝。

值得一提的是,大谷翔平今天4打數都繳白卷,中斷連續5場有安打的表現,打擊率降至2成50,大谷目前旅美生涯累積99轟,大聯盟百轟里程碑還要再等等。

Have a debut, Chase Silseth!



The prospect is just the second pitcher in @Angels history to toss 6+ IP and allow 1 H in his MLB bow. pic.twitter.com/YWaDgFOy7o