MLB》隊史第2人！兩年小聯盟只出賽8場 天使新星初登板好投寫紀錄

天使21歲先發右投希爾賽先發，大聯盟初登板就繳出6局挨1安無失分的好投，成為隊史第2位完成這項壯舉的球員。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在客場出戰運動家，推出去年選秀會第11輪的21歲投手希爾賽（Chase Silseth）先發，初登板就繳出6局挨1安無失分的好投，成為隊史第2人，天使終場以2：0完封對手， 希爾賽也拿下大聯盟生涯首勝。

再過5天就滿22歲的希爾賽，去年選秀會在第11輪被天使選中，去年只在小聯盟出賽3場，投了5.1局，戰績0勝2敗，防禦率高達10.13，而今年開季從2A出發，出賽5場拿下2勝，26局投出37K，防禦率只有2.08。

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天使今天把他從2A直升大聯盟，先發登板處女秀面對運動家就技驚四座，主投6局用81球無失分，只被安祖斯（Elvis Andrus）敲出唯一安打，另有4次三振和2次保送，他也成為隊史第2位初登板至少投滿6局、僅被敲1安的菜鳥投手。而他也是自2006年的威佛（Jered Weaver）之後，第2位生涯初登板就投出6局以上無失分的天使投手。

希爾賽繳出優質好投，隊友打擊也有所回應，馬許（Brandon Marsh）在4局上二壘有人時敲出適時安打，助隊先馳得點，瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）第5局敲出本季首轟，天使終場就以2：0贏球，中止對手近期的2連勝，希爾賽則收下本季首勝。

值得一提的是，大谷翔平今天4打數都繳白卷，中斷連續5場有安打的表現，打擊率降至2成50，大谷目前旅美生涯累積99轟，大聯盟百轟里程碑還要再等等。

Have a debut, Chase Silseth!



The prospect is just the second pitcher in @Angels history to toss 6+ IP and allow 1 H in his MLB bow. pic.twitter.com/YWaDgFOy7o — MLB Pipeline （@MLBPipeline） May 14, 2022

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