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MLB》乖乖牌也會罵髒話？美媒曝大谷翔平私下超愛惡作劇的一面

2022/05/14 15:05

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使球星大谷翔平話題滿滿，除場上的表現引發關注外，美國媒體近日也開始挖掘他私下搞笑、愛惡作劇的一面。

大谷翔平進入旅美第5年，愈來愈放得開，從隔著防護網對球迷丟球、對球棒進行心肺復甦術，都讓球迷有機會一窺他有別於場上的一面，《運動畫刊》近日更以專文介紹這位叱吒聯盟的二刀流球星，私底下在休息室愛惡作劇的趣事。

大谷翔平再登《運動畫刊》封面，大大的標題卻寫著：「好笑的傻瓜（goofball）」，內文提到，大谷雖然大多數時間仍需要仰賴翻譯水原一平，但有些玩笑是不需要翻譯的，例如他會在重訓到一半時，把訓練用的球突然往63歲的助理投手教練方向丟，教練連忙接住後才發現原本有20磅的球竟然是空心的；又例如他最喜歡偷偷拍隊友肩膀、等到對方轉過來以後又裝作若無其事。

大谷平時喜歡與隊友一起玩電玩《部落衝突：皇室戰爭》，贏了之後就欣喜若狂、接下來還會不斷提醒隊友「我是王喔（I’m the king!）」。

另外內文還提到，大谷翔平有時也會說髒話，且通常都是英文的髒話，但天使球員受訪時沒人願意具體說出大谷曾罵過那些髒話，「大家都是從髒話開始學的對吧？」三壘手倫登（Anthony Rendon）打趣道。

大谷翔平最喜歡捉弄的隊友之一是左投山度瓦（Patrick Sandoval），牛棚練習常趁對方不注意就把球往他的方向丟，讓山度瓦措手不及後，自己才在一旁哈哈大笑。不僅如此，大谷還喜歡瞪著山度瓦直到對方發現、還愛模仿他講話，讓這位25歲的天使左投簡直拿他無可奈何。

此外，當天使球員在討論對方投手時，大谷翔平也喜歡在一旁湊熱鬧，然後故意提供錯誤資訊，比如評價一位只會投四縫線速球的投手：「嗯，這顆二縫線很棒」，讓隊友先摸不著頭緒後，才意識到他是在開玩笑。

託大谷翔平的福，不少天使球員在日本也累積一定知名度，大谷最近就告訴韋德（Tyler Wade）他在海外有很多粉絲，還幫他用日文取了「帥哥（Ikemen，イケメン）」這個綽號。

每天都會收到無數粉絲禮物的大谷翔平，也不忘與隊友分享，常在休息室分送巧克力，置物櫃就在旁邊的後援投手布雷德利（Archie Bradley）就說：「我愛死了，他給我好多糖果。」

大谷翔平。（資料照）

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