壘球》埔里福興壘球場啟用 迎來全台女壘最高層級賽事

企業女子壘球聯賽埔里福興球場首戰由福添福嘉南鷹隊迎戰新世紀黃蜂隊。（記者佟振國攝）

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮福興壘球場去年完工驗收，經過近1年的準備，今天終於迎來台灣目前女壘最高層級賽事企業女子壘球聯賽，由福添福嘉南鷹迎戰新世紀黃蜂，雖然首波梅雨鋒面報到，賽事雨中開打，球員仍全力拚戰，尤其嘉南鷹多人出自埔里女壘體系，能在鄉親面前打球也格外親切。

埔里鎮是女壘運動成績優異，也是培育許多優秀國手的搖籃，目前從國小、國中、高中到大學都有發展女壘運動，兼顧選手學業與訓練，為了擁有更完善的訓練比賽場地，縣府規劃埔里福興溫泉區時，即以佔地4公頃的福興環保公園用地興建標準壘球場與周邊停車場，去年4月完工，可惜趕不上1個月後開打的企業女壘聯賽。

請繼續往下閱讀...

南投縣埔里鎮福興壘球場去年完工，經過1年準備，納入企業女子壘球聯賽場地，成為福添福嘉南鷹隊雙主場之一。（記者佟振國攝）

經過近1年的準備，埔里福興壘球場納入企業女壘聯賽場地，是福添福嘉南鷹的雙主場之一，今天上午舉行球場開幕戰，包括中華壘協理事長羅俞欣、地方首長、民代共同開球，首場由嘉南鷹迎戰來訪的新世紀黃蜂，嘉南鷹陣中多位球員的家鄉在南投，從埔里國中、埔里高工女壘隊，大學畢業後投入企業聯賽，能在家鄉打球格外親切，現場也有母校學弟妹前來加油。

至於梅雨鋒面報到，賽事在雨中開打，也考驗新球場的相關設施，內、外野場地大致良好，但縣議員葉仁創表示，球場看台欄杆設置過密、看台無遮蔽設施甚至部分座位無法看到本壘區，等等小瑕疵仍會影響觀賽品質，將督促縣府利用相關工程經費進行改善。

企業女子壘球聯賽埔里福興壘球場開幕戰上午雨中登場。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法