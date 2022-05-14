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NBA》知恥近乎勇！柯瑞獵熊後期待再戰總冠軍

2022/05/14 15:48

柯瑞。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕知恥近乎勇！前役「孟斐斯大屠殺」落後55分、最終慘敗39分，柯瑞（Stephen Curry）曾自責說：「若我們需要被打醒，那今天就是了。」如今西部準決賽G6「勇士一哥」手感回溫，攜手K.湯普森（Klay Thompson）重現「浪花兄弟」火力，淘汰難纏的灰熊也狠狠出口悶氣。

「這真的很有趣，簡直是瘋狂系列賽，對手非常強大，但我們一直堅持變得更好。」柯瑞此役27投10中、包括三分彈17投中6，繳出僅次30分K湯的29分，外加7籃板、5助攻，助勇士家中第4節拉開差距，挾14分之差獵熊復仇，並自2019年後重返西部爭冠舞台。

從連續5年殺進總冠軍戰，到前2季因傷兵問題無緣季後賽，賽後柯瑞坦承，那段從天堂掉入地獄的歲月，感覺實在太過煎熬，「能夠回到西部決賽，真的太棒了，對我們來說很特別，全隊會努力再次挑戰總冠軍。」

揮別過去兩季飽受傷勢陰霾的K湯，季後賽再度扮演熟悉的「第6戰先生」，8記三分彈破網，不但形成灰熊致命傷，也重現自己和勇士王朝昔日榮光，「今天的表現，讓人想到過去幾年的我們，無論是我或者球隊都已經歷太多，這場激戰過後，我們可以享受一下贏球樂趣，也為全隊深感驕傲。」

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