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足球》明年6月亞洲盃足球賽 中國宣布放棄舉辦

2022/05/14 17:29

中國放棄2023年亞洲盃賽事主辦權。（資料照，美聯社）

〔中央社〕亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation, AFC）今天宣布，中國考量到境內COVID-19疫情，已放棄2023年亞洲盃（Asian Cup）決賽週賽事主辦權。

4年一度的亞洲盃原定於2023年6月16日到7月16日在中國舉辦，這也是中國繼2004年後第2次承辦亞洲盃，共有10個城市承辦賽事，包括北京、天津、上海、重慶、成都、西安、大連、青島、廈門和蘇州，有來自全亞洲的24國隊伍參賽。

亞洲足球聯盟在聲明中表示：「經與中國足球協會（Chinese Football Association）廣泛討論後，聯盟已獲正式告知，中國足協無法主辦2023年亞洲盃足球賽。」

聲明提到，亞洲足球聯盟認可COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成特殊狀況，導致中國放棄主辦權。

亞洲足球聯盟表示，將在適當時機公布有關賽事主辦的決定。亞洲盃是受到中國控制疫情的企圖所影響的最新一項國際運動賽事。

本月稍早，主辦亞洲運動會（Asian Games）的亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）決定將原定9月在中國杭州舉行的亞運延期到2023年。

中國持續實施病例清零政策，由於近期爆發變異株Omicron感染潮，全國多座城市面臨嚴格限制措施。

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