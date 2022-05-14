中職》富邦41天29次異動 丘總希望陪選手共度難關

富邦悍將。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕連同今天下放楊瑞承、高孝儀、陽耀勳，富邦悍將本季41天做出29次一二軍升降，依舊在尋找最佳陣容解答，總教練丘昌榮指出，「如果有下去調整，不要說資深、中生代、年輕，在二軍有好的表現就會來做調整。」

富邦今天先下放高孝儀、陽耀勳、楊瑞承，目前暫定明天拉上陳真、張進德、莊韋恩，這是本季富邦第27、28、29次的一二軍升降輪替。

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富邦正處於4勝22敗的史上最慘開季成績，陣容難免變動來找尋解答，至於升降球員標準，丘總解釋，投手就看內容，在二軍還是必須投出一些差異性；打擊部分比較簡單，「當然還有守備位置的重疊性，像一壘手比較多人⋯有時候就是會有這個問題。」

目前富邦一軍陣容，就有范國宸、王苡丞和霸帝士守過一壘，二軍還有林益全在等待機會。

丘總說，「如果有位置一些需要調整的空間，如果沒有那麼好，有個突出的人，那當然就是可以⋯但如果同質性又很高，職棒就是這樣，那這個位置就沒辦法⋯他如果在二軍表現好，除非他有多一個守備位置，應該是這樣。」

丘總強調，或許這是一個很困難的關，教練有相當大的責任來引導他們，「我也是希望能夠跟他們一起度過困難的點。」

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