晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦41天29次異動 丘總希望陪選手共度難關

2022/05/14 17:05

富邦悍將。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕連同今天下放楊瑞承、高孝儀、陽耀勳，富邦悍將本季41天做出29次一二軍升降，依舊在尋找最佳陣容解答，總教練丘昌榮指出，「如果有下去調整，不要說資深、中生代、年輕，在二軍有好的表現就會來做調整。」

富邦今天先下放高孝儀、陽耀勳、楊瑞承，目前暫定明天拉上陳真、張進德、莊韋恩，這是本季富邦第27、28、29次的一二軍升降輪替。

富邦正處於4勝22敗的史上最慘開季成績，陣容難免變動來找尋解答，至於升降球員標準，丘總解釋，投手就看內容，在二軍還是必須投出一些差異性；打擊部分比較簡單，「當然還有守備位置的重疊性，像一壘手比較多人⋯有時候就是會有這個問題。」

目前富邦一軍陣容，就有范國宸、王苡丞和霸帝士守過一壘，二軍還有林益全在等待機會。

丘總說，「如果有位置一些需要調整的空間，如果沒有那麼好，有個突出的人，那當然就是可以⋯但如果同質性又很高，職棒就是這樣，那這個位置就沒辦法⋯他如果在二軍表現好，除非他有多一個守備位置，應該是這樣。」

丘總強調，或許這是一個很困難的關，教練有相當大的責任來引導他們，「我也是希望能夠跟他們一起度過困難的點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。