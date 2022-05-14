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中職》「抓林立」策略引熱議 葉總說明原因

2022/05/14 18:03

樂天桃猿林立敲出再見安打，開心慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕味全龍今作客台南球場因雨延賽，但自復賽以來已吞下2連敗，其中昨役後援投手陳明軒在11局下「敬遠陳晨威、抓林立」的策略仍引來熱烈討論，對此總教練葉君璋表示：「我們認為陳明軒面對右打者的能力，比對左打者好。」

龍隊爆發19名球員確診風暴後，自11日復賽以來表訂要進行4場，卻包括今日在內已因雨延賽2場，和樂天桃猿打成的2場則都輸球。只是相較11日以1：10慘敗，龍隊昨天拚戰到11局下才因林立再見安打以5：6落敗，顯得相當可惜，而最後陳明軒選擇和林立對決的教練團策略，更成為昨役賽後的一大討論焦點。

葉總今帶隊在斗六球場練習，並未前來台南球場，下午受訪時談到這個作戰策略，他表示：「這就是我們當下所作的決定，我們還是認為陳明軒對右打者的能力，比對左打者好，就是這樣，沒什麼啦。」葉總坦言自己不太在意外界說法，也仍然肯定陳明軒的表現。

「以我們球隊現在的狀況，陳明軒在那個當下，就是我們最好的投手。」葉總表示陳晨威在昨天比賽前面的表現也很好，「兩個打者比較起來，讓陳明軒去面對右打，就算保送他（林立），後面的成晉也是右打。」只是比賽結束，一切都是結果論，葉總仍認為以陳明軒在這兩場表現出的穩定性，「是滿值得信賴的牛棚投手」。

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