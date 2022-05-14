NBA》莫蘭特發文期待與柯瑞下次相遇 卻「開戰」嗆庫明加

莫蘭特賽後轉發他與柯瑞的合影。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊隊的22歲少主莫蘭特（Ja Morant）本季率隊拿下西部第2戰績，雖然在季後賽次輪鏖戰6場遭勇士淘汰，不過已經能算上成功的賽季，今天他因膝傷缺陣，不過賽後在推特轉發勇士隊的官推，是他與柯瑞（Stephen Curry）的合影，並寫到：「我最喜歡的對決！」期待與柯瑞的下一次交手。

莫蘭特本季例行賽場均攻下27.4分、5.7籃板、1.2抄截，另外49.3%的投球命中率寫下生涯新高，身為2019-20球季新人王的他也獲得今年聯盟的最佳進步獎肯定，成為史上第一位生涯能囊括這兩座獎項的球員。

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勇士隊小將庫明加（Jonathan Kuminga）今天賽後則是在推特上發文引用灰熊隊的加油口號「Whoop that trick！（打爆他們）」不料莫蘭特推文回擊：「孩子你至少有些榮譽再說（笑哭表情）。」引發網友討論：「自己不也是個孩子」「引戰王？」

gotta earn some stripes first kid https://t.co/BWHvh0QqYW — Ja Morant （@JaMorant） May 14, 2022

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