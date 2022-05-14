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PLG》「野獸」林志傑讀秒關鍵進球 勇士本季橫掃領航猿

2022/05/14 19:21

富邦林志傑帶球上籃，領航猿球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P. LEAGUE+台北富邦勇士今在主場和平籃球館克服最多12分落後，靠著「野獸」林志傑在最後11.51秒投進的關鍵一擊，終場以98：97逆轉桃園領航猿，本季6戰橫掃對手。

領航猿的陳冠全、關達祐和施顏宗因聯盟規定的防疫健康管理程序而缺陣，此戰只登錄10人，而富邦勇士則是少了林書緯和曾祥鈞，總教練許晉哲因隔離中，由助理教練吳永仁暫代兵符。

兵源短缺的領航猿在開賽打得強勢，羅賓森一人獨拿12分，吳家駿也有8分進帳，首節打完取得30：25領先，第2節出現一插曲，勇士洋將辛特力在最後4分32秒上籃被羅賓森封阻，遭羅賓森重擊頭部而一度倒地不起，猿隊兩節打完以56：49力壓勇士。

易籃再戰，勇士靠瓊斯帶起追分攻勢，張宗憲和林志傑也都有貢獻，單節28：20的攻勢逆轉領航猿，雙方在決勝節一路拉鋸，雖溫立煌在最後1分13秒帶球上籃助猿隊以97：96超前，不過勇士有林志傑挺身而出，他在最後11.51秒接獲隊友傳球後的中距離急停命中，再度要回領先，猿隊吳家駿最後一波彈框而出，勝負就此底定。

勇士以辛特力23分表現最佳，瓊斯拿16分，林志傑有13分，張宗憲貢獻12分，石博恩也有11分。

至於領航猿羅賓森拿24分，喬丹有22分、15籃板，吳家駿和盧峻翔各19分，球隊吞下4連敗。

富邦張宗憲跳投。（記者王藝菘攝）

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